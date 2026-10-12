Utbuade – efter pinsamma starten

Målvakten Joseph Woll och backen Oliver Bonk deppar under Philadelphias förlustmatch mot Carolina. Foto: Eric Hartline-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Det är kris i Philadelphia Flyers.

Efter pinsamma 0–7 mot Pennsylvania-rivalen Pittsburgh Penguins i premiären har laget fortsatt att stinka i NHL. I helgen inkasserades två nya förluster när man föll med 1–5 mot Boston Bruins på bortais under en tidig lördagsmatch och sedan med 1–4 mot regerande Stanley Cup-mästarna Carolina Hurricanes i natt.

Det innebär att laget har sju raka förluster i början av säsongen, bara två poäng totalt – och att man är det enda laget i Eastern Conference utan en seger. Målskillnaden 8–28 är också en tydlig indikation på att Flyers inte är där de borde vara.

I natt buades hemmaspelarna av isen och coachen Rick Tocchet fick dessutom sin beskärda del av ilska från publiken.

"Fire Tocchet, fire Tocchet", ekade i Xfinity Mobile Arena.

– Jag tycker att vi tappar greppet om matchen i vissa lägen, säger Tocchet till ESPN . Jag vet inte om det handlar om erfarenhet, press eller vad det är.

Tuff skadelista för Flyers

Philadelphia Flyers sågs inte som någon utmanare till Stanley Cup inför den här säsongen – i synnerhet inte efter att Anaheim Ducks matchade Philadelphias femåriga bud på 90 miljoner dollar för Leo Carlsson. Men ingen hade antagligen förväntat sig en sådan här start på säsongen.

Flyers general manager Danny Brière sade under helgen att ”det är inte läge att få panik på grund av en svag period”. Men att döma av fansens reaktion på ännu en svag insats i natt lär det inte dröja länge innan Brière måste agera på något sätt.

En skadelista bestående av erfarna spelare som Rasmus Ristolainen och Travis Konecny gör inte saken lättare för ett på det hela taget rätt ungt och orutinerat lag.

Carolina Hurricanes socala medier-team drog sig inte heller för att sparka på den som redan ligger. Deras tweet efter matchen strödde extra salt i såren på hela Philadelphia:

Flyers får en ny chans att spräcka nollan i vinstkolumnen natten mot onsdag, då Seattle Kraken kommer på besök.