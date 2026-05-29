Peter Forsbergs sorg: ”Jag kommer sakna honom”

Hela hockeyvärldens är i chock efter Claude Lemieux död. Inte minst Peter Forsberg, som nåddes av beskedet under torsdagens VM-sändning.

– Det är hårt. Jag har inte riktigt fattat att det har hänt, säger han i Viaplay.

Peter Forsberg sörjer efter att tidigare lagkamraten, Claude Lemieux, gått bort.

Under torsdagen försattes hela hockeyvärlden i chock. Claude Lemieux, profilen med fyra Stanley Cup-titlar, var död.

Nyheten slog ner just då Viaplay satte igång sin sändning av Sveriges VM-kvartsfinal mot Schweiz, och i studion stod Peter Forsberg. Kedjekamraten till Claude Lemieux från de fem år duon gjorde tillsammans i Colorado Avalanche.

– Man har ju nyss fått det här beskedet. Det är supertråkigt. Jag spelade tillsammans med honom och han tog in någon sorts vinnarkultur. Det är tufft. Jag har haft kontakt med honom, men jag vet inte vad som har hänt. Det är jobbigt, säger den märkbart rörde ”Foppa” när sändningen rundas av efter 1–3-matchen.

Polisen bekräftar: Självmord

För The Athletic har polisen i Palm Beach bekräftat att de gjorde en utryckning vid en självmordsförsök. Claude Lemieux blev 60 år gammal.

– Jag kommer sakna honom och man får hoppas att familjen är okej, säger Peter Forsberg i Viaplay och fortsätter om människan Claude Lemieux.

– Han gjorde verkligen allt på isen. Han vann ju fyra Stanley Cup och var ändå jättesnäll utanför isen. Det är hårt. Jag har inte riktigt fattat att det har hänt. Jag hade inte en tanke att det skulle kunna ske någon sådant här.

När Claude Lemieux avslutade karriären, 2009, hade han hunnit med 21 NHL-säsonger. Över dessa gjorde han 369 mål och 407 assist. Han vann dessutom Conn Smythe Trophy, 1995, som slutspelets mest värdefulle spelare.

