Svenske duon nedskickade till AHL

Washington Capitals rensar i försäsongstruppen inför 2025/26.

Då skickas både Ludwig Persson och Alexander Suzdalev ner till AHL-laget Hershey Bears.

Ludwig Persson och Alexander Suzdalev. Foto: Bildbyrån (montage).

I fredags kom beskedet om att Calle Rosén satts upp på waivers med nedflyttning till AHL som syfte. Nu meddelar Washington Capitals att ytterligare två svenskar kommer att inleda säsongen med farmarlaget Hershey Bears.



Truppuppdateringen släpps under lördagen och innehåller dessa besked för både Ludwig Persson och Alexander Suzdalev.



För den förstnämnde blir detta ett naturligt steg efter att han fått AHL-debuterade i sin sista match under 2024/25, medan den ett år yngre Suzdalev hann med tre matcher i ligan utöver sina 39 poäng på 50 matcher i ECHL och South Carolina Stingrays.

Tagit vägen via Finland

Alexander Suzdalev lämnade HV71:s juniorverksamhet 2022, men återvände under 2023/24 på lån till Mora och Hocekyallsvenskan. WHL- och ECHL-succé har sedan gett honom denna chans i Washington Capitals AHL-lag.



Ludwig Persson, som hann med 25 SHL-matcher med Frölunda innan han flyttade vidare, har tagit en annan väg. Poängsuccé i finska andraligan Mestis följdes under 2024/25 av ett nytt lån till Jukurit i högstaligan.

