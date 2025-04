Mark LaForest död: ”En bra kille”

Under tisdagen kom beskedet att Mark LaForest gått bort.

Nu minns Per-Erik Eklund sin lagkamrat från tiden i Philadelphia.

– En bra kille i omklädningsrummet och att ha i ett lag, säger den tidigare NHL-svensken till hockeysverige.se.

Igår kom beskedet att tidigare NHL-målvakten, Mark LaForest, är död. Han spelade 103 NHL-matcher där han representerade Detroit, Philadelphia, Toronto och Ottawa mellan 1985 0ch 1994.



Säsongerna 1986/87 och 1990/91 utsågs han till AHL:s bästa målvakt. Han debuterade i NHL 1993 då han spelade med Detroit och då mötte det Philadelphia han senare kom att spela för. För övrigt Detroit-vinst med 4-2.



Per-Erik Eklund spelade med Laforest under två säsonger i Philadelphia.



– Han var inte någon första målvakt utan var en andremålvakt hos oss bakom Ron Hextell. En bra andramålvakt som alltid kom till hallen med ett bra och glatt humör. En bra kille i omklädningsrummet och att ha i ett lag.

– Jag skulle säga att han var mer en talang, att han levde på det mer än att han var en träningsprodukt. Vi var inte så nära varandra, men klart att spelar man i samma lag blir man nära varandra, men kanske inte den närmsta.



Mark Laforest blev 62 år.

We are saddened to learn that former Leafs goalie Mark Laforest (affectionately known as “Trees”) has passed away.



Mark appeared in 27 games for the Maple Leafs during the 1989-90 season and after his retirement, appeared at many NHL alumni events. pic.twitter.com/nPWTi3vn3D