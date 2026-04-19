Föll mot Finland – efter storlöftets matchstraff

Milan Sundström fick matchstraff i slutet av den första perioden. Då åkte Sveriges U17-landslag på sin första förlust den här samlingen efter 2-3 mot Finland.

Milan Sundström fick matchstraff mot Finland.

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån.

Efter två inledande klara segrar mot Schweiz och Slovakien slog Sveriges U17-landslag även Tjeckien på övertid. I den sista matchen den här samlingen i Seinäjoki, Finland, ställdes Sverige mot hemmanationen.

Då blev det som vanligt jämnt och tajt.

Finland tog ledningen i den första perioden, som blev händelserik. För på slutsignalen utdelades det ett matchstraff på Milan Sundström för en huvudtackling. Sverige fick då inte bara ett boxplay på fem minuter, de tappade också en av sina bästa spelare. MoDo-talangen är den som har gjort flest poäng i U17-landslaget den här säsongen.

I inledningen av den andra perioden gjorde Finland sedan 2-0 innan Sverige svarade. Det var då Ellioth Lahtinen som hittade nätet. Brynäs-backen gjorde därmed sitt första mål i landslaget.

Ställningen 2-1 höll i sig länge och det dröjde till den tredje perioden innan nästa mål föll. Det var då Finland som satte 3-1 i tom kasse med en minut kvar. Svenskarna gav sig däremot inte utan Wiggo Forsberg reducerade till 3-2 med 23 sekunder kvar att spela. Kvitteringen uteblev sedan och matchen slutade 3-2 till Finland.

