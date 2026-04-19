Leksand lyfter upp målsprutan i A-laget

Jonas Lagerberg Hoen har öst in mål i Leksands U20-lag de senaste säsongerna. Nu får talangen chansen i A-laget från och med nästa säsong.

— Jonas sitter på en otroligt hög potential som det ska bli spännande att följa kommande säsong, säger sportchef Jesper Ollas i ett pressmeddelande.

Jonas Lagerberg Hoen är en spännande talang i Leksand.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Det blev bara nio matcher den här säsongen för Joans Lagerberg Hoen. Forwarden inledde med att göra ett mål per match i juniorlaget innan han drabbades av en skada. Han hann även med att SHL-debutera hemma mot Djurgården i oktober. Till nästa säsong får han nu ett A-lagskontrakt med Leksand.

Han har under sin juniortid varit en utpräglad målskytt och på 47 matcher i U20 Nationell har han gjort 36 mål. Ett mycket starkt facit som vittnar om vilken typ av spelare han är.

— Det känns jättebra och enormt kul att skriva ett a-lagskontrakt och det är något man drömt om länge.Jag är väldigt taggad att försöka hjälpa laget på vägen upp igen och jag tror det kommer bli en lärorik och rolig säsong, säger talangen själv.

Jonas Lagerberg Hoen lyfts upp i A-laget

Under U18-året blev talangen uttagen till Hlinka-Gretzky Cup för Sverige. Totalt står han noterad för sex j-landskamper. Jonas Lagerberg Hoen är ursprungligen från Malung men kom till Leksand 2022.

Han blir nu den andra 07:an på A-lagskontrakt inför den kommande säsongen. Sedan tidigare har Rocky Langvardt skrivit på för en fortsättning i klubben.

— Jonas startade säsongen väldigt starkt men tyvärr drabbades han av en skada som höll honom bort hela säsongen. Jonas sitter på en otroligt hög potential som det ska bli spännande att följa kommande säsong. Vi är väldigt glada över att Jonas kommande säsong blir en del av våran trupp, säger Jesper Ollas.

