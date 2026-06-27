Slutspelets skytteligatvåa trejdad i natt - skriver monsterkontrakt

Pavel Dorofeyev är klar för Rangers. Foto: Bildbyrån.

Vegas Golden Knights brukar kallas för NHL:s mest osentimentala klubb. De trejdar ofta bort sina hjältar och stjärnor i jakten på att kunna förfina sitt lagbygge ytterligare. Nu har man på nytt trejdat bort en av sina nyckelspelare.

I natt skeppades nämligen den ryske succéforwarden Pavel Dorofeyev till New York Rangers.

Vegas fick draftval nummer 26, ett tredjeval i årets draft samt ett villkorat förstaval i draften 2028. Det 26:e valet skickades senare vidare till Montreal och Vegas fick till slut val nummer 29 i nattens förstarunda. Där plockade de den finske backen Juho Piiparinen.

Pavel Dorofeyev kommer från sin bästa säsong i karriären, med 37 gjorda mål och 64 poäng. Båda dessa noteringar var personbästa. Dessutom hade han ett succéartat slutspel med tolv gjorda mål, vilket räckte till en andraplats i hela slutspelets skytteliga.

Pavel Dorofeyev skriver monsterkontrakt

Ryssen skulle bli restriced free agent, men Rangers spillde ingen tid på långa förhandlingar utan sajnade omedelbart upp målsprutan på ett sjuårskontrakt värt hela elva miljoner dollar per säsong, rapporterar ESPN. Därmed blir 25-åringen, som fyller 26 lagom till nästa säsongs premiär, en av NHL:s bäst betalda ytterforwards.

Pavel Dorofeyev tingades av Vegas i NHL-draften 2019 och har gjort alla sina 231 NHL-matcher för klubben.