Öppnar för långt kontrakt: ”Hittat gnistan igen”

Patrik Laines kontrakt med Montréal löper ut nästa sommar.

Om finländaren själv får bestämma kommer han att stanna i Canadiens – länge.

– Jag kan definitivt se mig själv spela här länge, säger han till RDS.

Patrik Laine.

Foto: David Kirouac/Imagn Images/Bildbyrån

Efter en tuff säsong i Columbus Blue Jackets 2023/24 behövde Patrik Laine ett miljöombyte. Det fick han i Montréal Canadiens, dit han trejdades förra sommaren och där han sedan sköt 20 mål på 52 matcher under den gångna säsongen.

Nästa sommar löper Laines avtal med klubben ut – men redan nu öppnar finländaren för ett nytt, långt kontrakt med klassikerklubben.

– Jag skulle mer än gärna fortsätta spela här. Det har varit ett stort nöje att vara en del av den här staden och den här organisationen under det senaste året. Jag har hittat gnistan att spela hockey igen. Jag kan definitivt se mig själv spela här länge, säger han till RDS.

Ingen press: ”Fantastisk möjlighet”

Någon större press över att gå in på det sista året på fyraårskontraktet värt 8,7 miljoner dollar per säsong känner 27-åringen inte.

– Jag får försöka spela så bra jag kan och så får vi se vad som händer. Jag tänker egentligen inte på det förrän någon tar upp det med mig Det är en fantastisk möjlighet att spela bra hockey och visa alla vad jag kan göra. Jag är exalterad, säger Laine.

Patrik Laine draftades som andra spelare totalt i NHL-draften 2016 och har under sin karriär samlat på sig 421 poäng (224+197) på 532 matcher för Winnipeg, Columbus och Montréal.