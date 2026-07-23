Patrick Kane är tillbaka i Chicago Blackhawks.

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"Vi avvaktar hans beslut, men han vet att vår dörr alltid står öppen."

Orden kom nyligen från Chicago Blackhawks general manager Kyle Davidson, efter att Connor Bedard sagt att han hoppas få spela med Patrick Kane kommande säsong. Detta då den 37-årige legendaren suttit utan kontrakt efter sina tre senaste säsonger med Detroit Red Wings - och varit ett av de största tillgängliga namnen sedan marknaden öppnade 1 juli.

Nu står det klart att cirkeln ska slutas. Patrick Kane är tillbaka i Chicago Blackhawks.

– Det här är tillfället ni har väntat på, skriver NHL-klubben på sociala medier.

En av Blackhawks största någonsin

Kontraktet gäller över två år och lönetaksträffen landar på åtta miljoner dollar per säsong.

– Dag ut och dag in under 16 säsonger fängslade Patrick staden Chicago med sin bländande skicklighet och skapade några av de mest minnesvärda ögonblicken i Blackhawks historia när han hjälpte till att föra vår anrika franchise tillbaka till toppen av vår sport. Han har visat vid otaliga tillfällen att han vet vad som krävs för att vinna på högsta nivå, och vi kunde inte vara stoltare över att Patrick återigen kallar United Center sitt hem och fortsätter att lysa i Chicagos starkaste ljus, säger GM Kyle Davidson i ett pressmeddelande.

Kane valdes av Chicago Blackhawks som förste spelare i NHL-draften 2007 och har sedan dess nått 1400 poäng (508+892) på 1369 grundseriematcher i NHL. I Blackhawks är endast Stan Mikita före sett till antal mål och assist.