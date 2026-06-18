Patrice Bergeron får sitt tröjnummer 37 pensionerat av Boston Bruins. Foto: Bob DeChiara-USA TODAY Sports

Foto: USA TODAY Sports

Patrice Bergerons plats i Boston Bruins historia är sedan länge säkrad. Nu cementeras den ytterligare.

Under torsdagen meddelade Bruins att Bergerons tröjnummer 37 kommer att pensioneras och hissas till taket i TD Garden. Därmed blir han den 14:e spelaren i klubbens historia att få sitt nummer förevigat.

– Patrice var den typen av sällsynt generationsspelare som alla lag ville ha. Han var en briljant speluppläggare och utan tvekan den bästa defensiva forwarden i NHL:s historia. Men det var ledarskapet han visade på isen och i omklädningsrummet som verkligen gjorde honom unik, säger klubbägaren Jeremy Jacobs i ett pressmeddelande.

Patrice Bergeron gjorde 19 säsonger i Boston Bruins

Bergeron valdes av Bruins i den andra rundan av NHL-draften 2003 och spelade hela sin 19 säsonger långa NHL-karriär i Boston. När han avslutade karriären sommaren 2023 hade han spelat 1 294 grundseriematcher och svarat för 427 mål och 1 040 poäng.

Den 40-årige centern rankas trea i Bruins historia när det gäller matcher, mål och poäng. Han var även en nyckelspelare bakom Stanley Cup-triumfen 2011 och deltog dessutom i finalerna 2013 och 2019, då Bruins föll mot Chicago respektive St. Louis.

Bruins president Cam Neely lyfter fram Bergerons betydelse både på och utanför isen.

– Han ledde med ödmjukhet, integritet och respekt för alla omkring sig. Patrice är någon som vår organisation, våra fans, vår stad och hela sporten kan se upp till, säger Neely.

Har vunnit Stanley Cup, VM- och OS-guld

Bergeron själv beskriver beskedet som svårt att sätta ord på.

– När jag kom till Boston som 18-åring kunde jag aldrig ha föreställt mig att få den här typen av erkännande en dag. Jag är djupt ödmjuk och tacksam över att få vara en del av Bruins historia, säger han.

Under karriären vann Bergeron den prestigefyllda Selke Trophy som NHL:s bästa defensiva forward sex gånger, vilket är flest vinster någonsin. Han är dessutom medlem i den exklusiva Triple Gold Club efter att ha vunnit Stanley Cup, OS-guld och VM-guld.

Datum för ceremonin är ännu inte satt.