Pappans hint: Succéspelaren kan byta landslag

Lane Hutson nobbades från USA:s OS-läger i sommar trots NHL-succén med Montréal.

Nu hintar succéspelarens pappa om att 21-åringen kan byta landslag.

– Man vet aldrig vad som kan hända i framtiden, säger han i podcasten Recrutes Habscast.

Lane Hutson.

Foto: Christinne Muschi/AP/Alamy

När USA presenterade sin 44 spelare stora trupp till sommarens OS-läger lyste Lane Hutsons namn med sin frånvaro.

Trots fjolårets succé i Montréal Canadiens, där Hutson lyckades bli den första rookiebacken sedan Nicklas Lidström att göra 60 poäng under en säsong, tog Hutson inte plats bland de 15 backar som bjöds in till sommarens läger. Det kan få konsekvenser.

I podcasten Recrutes Habcast hintar stjärnans pappa Rob Hutson om att hans son nu kan byta landslag till Kanada.

– Man vet aldrig vad som kan hända i framtiden, säger han i podden.

– Mina grabbar är också kanadensare. Så där finns absolut en lyx och många riktigt bra spelare har lämnats utanför OS-trupper och liknande. Jag tror att Brett Hull var en av dem. Han valde att gå och bytte från Kanada till USA. Det finns alla möjliga scenarier som… Jag skulle inte säga att de är aktuella, men det är möjligheter.

Kan ta fyra år att byta landslag

Hutson är född och uppvuxen i USA, men har ett kanadensiskt medborgarskap genom sin pappa som är född i Manitoba. 21-årigen har emellertid redan representerat USA i en rad IIHF-mästerskap, senast JVM 2024 i Göteborg, vilket gör att ett byte av landslag skulle kunna ta fyra år från den dagen han ansöker om att byta landslag.

Lane Hutson prisades med Calder Trophy som NHL:s bästa rookie den gångna säsongen. Detta efter att han producerat 66 poäng (6+60) på 82 grundseriematcher för Montréal.

Att spelare väljer att byta landslag hör inte till ovanligheterna. I Sverige har bland andra Tre Kronor-meriterade Viktor Svedberg och Henrik Karlsson bytt landslag och representerat Kazakstan i internationell hockey, men i Nordamerika är det extremt sällsynt att spelare byter landslag efter att de redan representerat USA eller Kanada i mästerskap.