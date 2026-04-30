Galna dramat: Avgör maratonmatchen – i boxplay

Andra övertidsperioden och ett gyllene läge i powerplay. Då släppte Utah in 4–5 och gav bort matchbollen till Vegas.

Det har inte varit lätt att skilja lagen åt i slutspelsserien mellan Utah Mammoth och Vegas Golden Knights. Nattens 5–4-möte blev inte minst bevis för detta.

Pucken trillade in i 86:e minuten – via Brett Howdens klubba och T-Mobile Arena i Vegas exploderade i jubel. Plötsligt, trots en utvisning strax innan, hade man avgjort och säkrat matchboll i och med 3–2 i matcher. På andra sidan syntes chockade Utah-ansikten. Den höga klubban av Reilly Smith var ju deras chans i den andra övertidsperioden?

Utah hade dessutom varit nära segern redan innan signalen för ordinarie tid. Men då, med 53 sekunder kvar, klev Pavel Dorofeyev fram med sitt tredje mål för dagen. Tillsammans med Howden, Theodore, Eichel, med fler, var hattrickskytten instrumental. Så även Carter Hart med 34 av 38 möjliga räddningar.

Natten till lördag, 04.00, svensk tid har Vegas nu chans att säkra avancemang till nästa runda.