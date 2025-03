Otäcka bilder på stjärnan – i svenskens comeback

Jack Hughes klev av i nattens 0–2-möte med Vegas Golden Knights.

Devils-stjärnan höll sig om armen efter att han dundrat in i sargen.

Jacob Markström och Jack Hughes. Foto: Bildbyrån (montage).

Det var sent i den tredje perioden av nattens möte mellan Vegas Golden Knights och New Jersey Devils som olyckan var framme för bortalagets Jack Hughes.



Jack Eichel, som jobbat hem i kontringen, såg ut att fälla krokben för Hughes och båda spelarna dundrade in i sargen bakom mål. Hughes hann till skillnad från Eichel, inte förbereda sig på det hela och såg ut att ha tagit emot sig med ena armen. Samma arm som han sedan höll om när han gled av isen i smärta.



Eichel tildelades ingen utvisning för det hela – trots att Hughes själv straffats efter en liknande situation tidigare i matchen. Det hela fick Devils coachen, Sheldon Keefe, att rasa, vilket i sin tur resulterade i att han fick lämna matchen.



– Riktigt tufft att se honom falla. Jag har ingen uppdatering. Han kommer att undersökas. Det såg inte bra ut, såklart. Vi måste ta oss tid att se hur illa det är. Det är tufft att se, säger Keefe till media efter matchen.

Comeback för Markström

Mark Stone och Noah Hanifin blev de enda målskyttarna i matchen med sina mål i den tredje perioden, båda efter assist från Eichel. Adin Hill höll tätt i Vegas-målet.



På andra sidan isen syntes ett välkommet och bekant ansikte ur ett svenskt perspektiv.



Mötet med Vegas var nämligen Jacob Markströms första match sedan den där skadan i slutet av januari som gjorde att han missade 4 Nations Face-Off med Tre Kronor. Han klev av isen med 22 av 24 möjliga räddningar och hade därmed en räddningsprocent på 91,67. Ett godkänt facit med tanke på att den senaste matchen gjordes 23 januari.



Markström står nu på totalt 91,2 i räddningsprocent över sina 37 NHL-matcher denna säsong. Detta efter flytten från Calgary Flames där han spenderade de fyra föregående säsongerna.