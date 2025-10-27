Svensken slog till – direkt i återkomsten

Oskar Bäck missade säsongsinledningen på grund av en skada.

I natt var han tillbaka i Dallas – och blev målskytt direkt i 3–2-segern mot Nashville.

– Det var grymt, säger han till NHL.com.

Oskar Bäck blev målskytt i comebacken.

Foto: George Walker IV/AP/Alamy

En skada höll Oskar Bäck borta från spel i de åtta inledande matcherna för Dallas Stars den här säsongen.



När Stars i natt gästade Nashville Predators var Bäck emellertid redo för comeback – och slog till direkt med ett mål i återkomsten.



I den andra perioden reducerade Bäck hemmalagets ledning till 2–1 sedan han styrt in ett skott från Radek Faksa.



– Det var grymt. Det var så roligt att vara tillbaka på isen och vara med killarna på bortaturné. Det är varför man spelar. Det har varit så roligt, så det var grymt att få göra målet och vinna matchen. Det kunde inte starta bättre, säger Bäck till NHL.com.

Blev startskottet på vändningen

Den 25-årige värmlänningens mål blev startskottet på en vändning för Dallas, som efter Bäcks reduceringsmål även kunde kvittera matchen i den andra perioden via ett mål av Wyatt Johnston, innan superstjärnan Mikko Rantanen fullbordade vändningen med sitt 3–2-mål i powerplay i den tredje perioden.



– Det var viktigt. Vi gjorde mål på ett av fem lägen (i powerplay) i dag, där vi inte skapade mycket på våra fyra första. Deras boxplay jorde ett bra jobb och pressade oss, vilket gjorde att vi inte ens kunde ta oss in i zonen. Men vi höll fast vid vårt spel, utan att bli frustrerade, säger matchvinnaren.



För Oskar Bäck var nattens mål hans femte i NHL-karriären, efter att han gjort fyra mål under sin första säsong som ordinarie i NHL under fjolårssäsongen. Bäck lämnade Färjestad för spel i Dallas organisation 2021 och spenderade tre hela säsonger i AHL, innan han i fjol lyftes upp till NHL-laget där han spelade 73 grundseriematcher ifjol.



Nashville Predators – Dallas Stars 2–3

Nashville: Jonathan Marchessault (3), Spencer Stastney (1).

Dallas: Oskar Bäck (1), Wyatt Johnston (6), Mikko Rantanen (4).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.