Oskar Bäck missar starten av NHL-säsongen. Den svenske centern har satts upp på skadelistan av Dallas Stars, efter att ha synts med ett skydd över handleden i helgen.

Efter tre år med uteslutande spel i AHL slog sig Oskar Bäck in som ordinarie i Dallas Stars förra säsongen. Den svenske centern spelade 73 av 82 matcher och gjorde på dessa 4+12. I januari skrev han också på ett nytt tvåårskontrakt, som alltså sträcker sig över säsongerna 25/26 och 26/27, värt 825 000 dollar per säsong.

Bäck kommer dock inte finnas med när Dallas premiärspelar mot Winnipeg på fredag. Svensken sattes under natten upp på skadelistan, vilket innebär att han blir borta åtminstone en vecka. Det är Bäck och lagkaptenen Jamie Benn som kommer missa säsongsstarten.

Oskar Bäck skadad

Benn väntas missa åtminstone en månads spel efter att ha drabbats av en kollapsad lunga, men när det gäller Bäck väntas frånvaron inte bli allt för lång.

– Förhoppningsvis blir han inte borta allt för länge. Vi får se hur han mår om en dag eller två, sade coachen Glen Gulutzan när han uttalade sig om svensken under söndagen.

Värmlänningen syntes med någon form av skydd över handen/handleden under Dallas träningsmatch i söndags,

25-årige Bäck draftades av Dallas i tredjerundan av 2018 års draft. Han spelade därefter i BIK Karlskoga i HockeyAllsvenskan och Färjestad i SHL innan flytten till Nordamerika år 2021.



