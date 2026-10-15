Smällen: Svensken skadad i natt

Oskar Bäck utgick med en skada i natt.

Foto: Julio Cortez/AP/Alamy

Det blev bara tre minuters speltid i nattens straffseger mot Colorado Avalanche (3–2) för Dallas Stars svenske forward Oskar Bäck . Redan i den första perioden tvingades Bäck kliva av utan att därefter återvända till spel.

I Bäcks sista byte syntes svensken ta sig mot handen i samband med att han tryckte upp motståndarforwarden Nazem Kadri mot sargen. Svensken följde därefter med upp i en kontring, innan han på blålinjen vek av och skrinnade mot avbytarbåset utan att återvända till spel under matchen.

Efter matchen hade Dallas tränare Glen Gulutzan ingen uppdatering att ge om Bäcks status, enligt NHL.com .

Har gjort en poäng den här NHL-säsongen

Den 26-årige svensken har varit ordinarie i Dallas sedan NHL -säsongen 2024/25 och noterade förra säsongen för fem mål och tolv poäng på 72 matcher i grundserien. Den här säsongen har Bäck inlett med att göra en poäng (0+1) på sju matcher.

Dallas vann nattens möte med Central Division-rivalen Colorado med 3–2 sedan Roope Hintz skickat in den vinnande straffen i straffläggningen. Gabriel Landeskog stod för ett av Colorados mål i matchen, medan Nils Lundkvist lämnade isen poänglös för Dallas.



Colorado Avalanche – Dallas Stars 2–3 e. str

Colorado: Gabriel Landeskog (2), Brock Nelson (3).

Dallas: Miro Heiskanen (3), Arttu Hyry (1).



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