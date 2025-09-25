Jamie Benn missar inledningen av NHL-säsongen.

Dallas Stars-forwarden ska opereras efter en kollapsad lunga, meddelar general managern Jim Nill.

Jamie Benn i Dallas Stars. Foto: Bildbyrån/Jerome Miron.

Jamie Benn och Dallas Stars nås av ett mardrömsbesked inför säsongen i NHL.



Den nu 36-årige veteranen åkte på en skada sent i tisdagens träningsmatch mot Minnesota Wild och meddelas, under torsdagen, missa inledningen på 2025/26. Beskedet kommer från meddelar general managern Jim Nill, med hänvisning till en kollapsad lunga som kräver operation.



Stars väntar sig att Benn återhämtar sig efter smällen, men skriver att man kommer att göra en ny utvärdering om fyra veckor.

Nära 1200 matcher i NHL

Jamie Benn var på väg att kliva in i sin 17:e säsong i NHL när detta bakslag kom. Nu väntar istället en tid vid sidan av isen, samtidigt som Dallas kliver in i säsongen. Benn har hittills gjort 1192 framträdanden i NHL:s grundserie, varav samtliga varit i just Dallas.



Under de senaste tolv säsongerna har Benn varit kapten för Stars. En roll han fortsatt har i laget.



Dallas inleder 2025/26 med ett möte med Winnipeg Jets 9 oktober.

