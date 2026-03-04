OS-svensken avgick skadad – efter brysk tackling
Marcus Johansson, 35, kom med som ersättare i Tre Kronors trupp till OS.
Natten till onsdag skadade han sig i matchen mellan Minnesota Wild och Tampa Bay Lightning.
Johansson, som vann SM-guld med Färjestad 2009, har även radat upp ett OS-silver 2014 och två bronsmedaljer på VM.
Som 35-åring har han gjort en av sina bästa NHL-säsonger och stått för 39 poäng varav 13 mål på 57 matcher.
Nu kan det bli så att han missar ett par matcher för sitt Minnesota Wild.
OS-svensken, som spelade två matcher för Tre Kronor under turneringen, skadade sig i natt. Olyckan var framme efter en tackling från Darren Raddysh i Tampa Bay Lightning i nattens seger med 5–1.
”Träffade honom när han inte tittade”
Innan dess hade han stått för en assist till Brock Fabers 1–0 tidigt i den första perioden. Dock tvingades han lämna isen tidigt i den tredje, för att få behandling efter tacklingen från Raddysh.
– Tacklingen träffade ’Jo’ när han inte tittade, men förhoppningsvis är han okej, säger Wilds tränare John Hynes enligt NHL.com.
– Han såg okej ut när jag såg honom nu. Man måste alltid vänta upp emot 24 timmar innan man vet mer men han var i omklädningsrummet efter matchen och förhoppningsvis missar han inga matcher.
