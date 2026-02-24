Trots OS-skadan – Hedman redo direkt

Victor Hedman satt kvar på bänken under hela OS-kvartsfinalen mot USA. Ändå är han redan nu klar för spel med Tampa Bay Lightning.

– Att representera sitt land handlar om mer än dig själv, säger han om OS-beslutet, enligt Diandra Loux på TheHockeyNews.

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Tre Kronors OS 2026 tog slut redan i kvartsfinalen mot USA i och med 1–2-målet i förlängningen. Men de första tunga beskeden hade kommit redan innan pucken släpptes.

Trots att Victor Hedman stod uppskriven i laguppställningen följde han nämligen hela mötet från bänken. Något Sam Hallam senare menade handlade om en skadekänning under värmningen, precis innan match.

– Det skedde en grej precis i slutet av isvärmningen. Det är en medicinsk orsak som stoppar honom. Vi fick göra en sista minuten-ändring där. Det är väldigt tråkigt för Victor Hedman men han väljer att vara kvar på bänken för han vill vara nära laget, sade förbundskaptenen till SVT.

Men så illa verkar det inte ha varit med Hedman.

Hedman redo för spel i NHL – direkt

Tillsammans med Pontus Holmberg var den svenske backstjärnan, under tisdagen, tillbaka på is med sitt NHL-lag Tampa Bay Lightning. Efteråt gav han även lugnande besked kring sin skada, och menade att han var redo att spela inför återstarten där Toronto Maple Leafs står på andra sidan, natten till torsdag.

– Det hände under uppvärmningen, och jag kände att jag inte var hundra procent. Att representera sitt land handlar om mer än dig själv, säger han om beslutet, enligt Diandra Loux på TheHockeyNews.

35-åringen från Örnsköldsvik var även skadad strax innan OS, men hann då med tre NHL-matcher innan det bar av till Italien. Frånvaron innan dess varade i cirka tre veckor.

Source: Victor Hedman @ Elite Prospects