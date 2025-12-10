Skickas ner till AHL – efter mindre än ett dygn

Olle Lycksell skickas ner till AHL efter att ha kallats upp för mindre än ett dygn sedan. Svensken fick inte heller göra något framträdande i NHL den här gången.

Foto: David Kirouac-Imagn Images

© Bildbyrån – COP 268 – SWEDEN ONLY

Det går fort i Nordamerika. Under gårdagen fick Olle Lycksell beskedet att han kallats upp till NHL. Väl uppe i Ottawa Senators blev det en kortvarig vistelse. Den svenska forwarden har nu nämligen blivit nedskickad, mindre än ett dygn senare.

Det utan att han fick göra någon match med Senators för den här gången.

I AHL har 26-åringen hittat formen och på de senaste sex matcherna har det blivit fem poäng. Det här är tredje gången den här säsongen som svensken skickas ner till AHL. I NHL har det den här säsongen blivit sex matcher och ett mål.

Olle Lycksell kom till Ottawa Senators organisation i juli efter tre säsonger i Philadelphia Flyers där det för det mesta blev spel i AHL. Förra säsongen var han också med i farmarligans all star-match.

