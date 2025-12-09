Olle Lycksell har levererat fint efter att ha blivit nedskickad till AHL.

Nu blir han uppkallad av Ottawa Senators igen.

Olle Lycksell (vänster) firar med Claude Giroux efter sitt enda mål för Ottawa den här säsongen. Foto: Sean Kilpatrick/The Canadian Press/Alamy

Inför årets säsong lämnade Olle Lycksell Philadelphia Flyers efter tre säsonger i Flyers organisation. Han skrev i stället på ett avtal med Ottawa Senators och flyttade upp till den kanadensiska huvudstaden under sommaren.

Lycksell tog en plats i Ottawas trupp när säsongen började i oktober men blev nedskickad efter två matcher. Efter blott två matcher i farmarligan flyttades forwarden sedan upp till ”Sens” igen. Då blev det fyra matcher i NHL-truppen innan han åkte på en hjärnskakning och var borta under en tid. I slutet av november förpassades han sedan återigen till farmarlaget Belleville Senators.

Där har Olle Lycksell sedan kommit igång och hittat formen. På sex matcher i AHL har 26-åringen noterats för tre mål och fem poäng. Därför belönas Lycksell nu genom att bli uppkallad till Ottawa Senators igen. Han kommer därmed att ingå i NHL-lagets trupp framöver. På sina sex matcher i NHL tidigare den här säsongen har Lycksell noterats för ett mål, som kom i en 2-1-vinst mot hans förra klubb Philadelphia Flyers.

ROSTER UPDATE: Olle Lycksell has been recalled from the @BellevilleSens.



MISE À JOUR: Olle Lycksell a été rappelé des @BellevilleSens.https://t.co/5OnJdT6rBY — Sens Communications (@Media_Sens) December 9, 2025

Totalt i sin karriär har Lycksell noterats för tolv poäng på 51 NHL-matcher. Innan flytten till Nordamerika spelade han 221 SHL-matcher för Linköping, Färjestad och Växjö.

