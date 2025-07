Doldisen: ”Då är jag redo att åka tillbaka till Sverige”

NCAA-vägen tog tvåmetersmålvakten till ett kontrakt med New York Rangers.

Nu berättar Hugo Ollas för Corren om resan – och planerna inför framtiden.

– Sen får jag se vad som händer, säger han till tidningen.

Hugo Ollas i U17-landslaget och i Linköping. Foto: Bildbyrån (montage)

2021 valde Hugo Ollas att lämna tryggheten i Sverige för att spela collegehockey i NCAA. Det två meter långa löftet hade just fått SHL-debutera för Linköping, men var inställd på att göra en annan hockeyresa.



Nu, efter fyra säsonger i Nordamerika, berättar 23-åringen om resan som tagit honom hela vägen till ett kontrakt med New York Rangers.



– Från början var jag faktiskt ganska negativt inställd till hela collegegrejen, säger han till Corren och fortsätter:

–Jag hade en kompis som skulle åka över och min agent sa åt mig att i alla fall titta på möjligheten. Desto mer jag kollade verkade det ganska kul och till slut kände jag att jag ville testa. Idag är jag jätteglad att jag tog steget. Det blev perfekt med lite extra utbildning, både med skolan men också att få några extra år innan seniorhockeyn började.



Under det tredje året i NCAA kom även en chans i AHL. Ollas hoppade in, men släppte fyra puckar i debuten. Resan var dock inte över. När 2024/25 nu skrivits in i historieböckerna har den tidigare målvaktstalangen spelat 33 matcher i ECHL, tredjeligan under NHL och AHL. Allt efter att New York Rangers valt att erbjuda ett kontrakt i mars 2024.



– Den förklaringen jag själv fick när jag kom till USA var att: ECHL är kaos, AHL är kontrollerat kaos och NHL är kontrollerat. Många NHL- och AHL-lag skickar ner spelare till ECHL för att utvecklas. Många tänker nog att det är viktigt att göra mycket poäng för att studsa uppåt, och tappar kanske det defensiva ibland, säger han.

”Då är jag redo att åka tillbaka till Sverige”

Vad händer härnäst då?



Jo, avtalet med Rangers sträcker sig även över 2025/26-säsongen, och målet är att spela AHL-hockey, men därefter håller Ollas det mer öppet.



– Det är ett år kvar på kontrakt och sen får jag se vad som händer. Personligen är jag gärna kvar några år till där borta, men skulle de inte vilja ha kvar mig är jag redo att åka tillbaka till Sverige. För mig är Sverige fortfarande hemma, och där jag lär bo efter karriären, säger han till Corren.