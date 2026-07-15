Finska jättelöftet skriver NHL-kontrakt

Oliver Suvanto spelade junior-VM för Finland.

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Ivar Stenberg, Viggo Björck och under gårdagen Malte Gustafsson. De tre svenskarna blev tillsammans med Gavin Mckenna först att skriva på NHL-kontrakt från årets draft. Nu har även den första finländaren kritat på ett avtal.

Det handlar om Oliver Suvanto, som tingades som spelare nummer 18 i årets draft.

Det var Washington Capitals som valde att chansa på den resliga centern. Han var den andra finländaren att plockas efter Oscar Hemming. Redan den här säsongen spelade han också Junior-VM för Finland. Där blev det två poäng på sju matcher.

Oliver Suvanto skriver NHL-kontrakt

Nu har han skrivit på sitt första NHL-kontrakt, men likt Malte Gustafsson väntar en till säsong på hemmaplan. Tanken är nämligen att centern ska lånas ut till Tappara nästa säsong.

Oliver Suvanto gjorde elva poäng på 48 matcher i finska ligan förra säsongen.