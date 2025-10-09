Förre SHL-stjärnan sköt sitt första NHL-mål

Det blev förlust mot Toronto med 2–5 i premiären för Montreal. För Oliver Kapanen blev det emellanåt en minnesceremoni premiär – då den tidigare SHL-spelaren slog till med sitt första NHL-mål.

– Jag har jagat det där målet i ett år nu, säger Kapanen till TVA Sports.

Oliver Kapanen sköt sitt första NHL-mål i nattens premiärmatch mot Toronto. Foto: Frank Gunn/AP/Alamy

Redan förra säsongen fick Oliver Kapanen debutera i NHL med Montreal Canadiens, men efter tolv matcher skickades han tillbaka till Timrå där han noterades för 35 poäng på 36 grundseriematcher i SHL. Kapanen avslutade sedan säsongen med att göra sex matcher i Montréal, men lyckades aldrig spräcka målnollan.



I stället kom det målet i nattens NHL-premiär mot Toronto Maple Leafs. Drygt fem och en halv minut in i den första perioden kunde Kapanen sno åt sig en felpassning från William Nylander i mittzonen och i numerärt underläge skrinna in i Leafs zon och med ett handledsskott överlista Anthony Stolarz.



– Jag har jagat det där målet i ett år nu. Det känns skönt, säger Kapanen till TVA Sports.

Tappade ledning till förlust

Målet betydde 1–1.



– Jag fick tag i en lös puck i mittzonen och fick lite utrymme. Jag fick lite av ett friläge och såg luckan på hans klubbhandsksida, så jag sköt och den gick in, säger Kapanen.



Efter Kapanens kvitteringsmål kunde Montreal gå upp i en 2–1-ledning via ett tidigt mål i den andra perioden av nyförvärvet Zack Bolduc, men Maple Leafs vände och vann matchen med 5–2 efter att William Nylander stått för tre poäng i matchen för hemmalaget.



– Jag tycker att vi tillbringade mycket tid i anfallszonen. Jag tycker att vi kunde haft lite mer av en skottmentalitet, men vi har varit så fokuserade på den defensiva sidan under hela träningslägret. Vi har börjat gå in mer på den offensiva sidan nu, men jag tycker att vi måste ha mer av en skottmentalitet. Överlag gillade jag det jag såg. Vi hade goda intentioner, säger tränaren Martin St. Louis till NHL.com.



Toronto Maple Leafs – Montreal Canadiens 5–2

Toronto: Bobby McMann (1), Calle Järnkrok (1), Morgan Rielly (1), Auston Matthews (1), William Nylander (1).

Montreal: Oliver Kapanen (1), Zack Bolduc (1).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.