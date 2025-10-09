William Nylander har fått en flygande start på NHL-säsongen 2025/26. I premiären mot Montreal stod den svenske storstjärnan för tre poäng i 5–2-segern.

Foto: Nick Turchiaro/Imagn Images/Bildbyrån

William Nylander och hans Toronto Maple Leafs fick en fin start på den nya NHL-säsongen.



Under natten till torsdag kunde Nylander föra Maple Leafs till en premiärseger mot Montreal Canadiens med 5–2 efter att svensken noterats för tre poäng i premiären.

Öppnade poängkontot efter en minut

Nylander öppnade säsongens poängkonto redan efter en minut, då kedjekamraten Bobby McMann styrde in Nylanders skott till 1–0 i formationens första byte.



Därefter spelade Nylander fram Auston Matthews till dennes 4–2-mål i tom kasse, innan han själv satte 5–2 i tom kasse och rundade av matchen med sin tredje poäng.



– Mycket var bra och det finns saker vi uppenbart måste jobba på, men vi gjorde ett tillräckligt bra jobb för att vinna matchen. Jag tyckte att vår tredjeperiod var vår bästa period. Vi gjorde ett bra jobb med att försvara ledningen och stänga matchen. Vår målvakt var bra och vi hade några spelare som var riktigt bra i kväll, men överlag var vårt spel med pucken inte särskilt bra och det var grunden till våra problem i stort, säger tränaren Craig Berube till NHL.com.

Poängbästa premiären sedan 2021

Detta var William Nylanders poängbästa premiär sedan den pandemiuppskjutna säsongen 2020/21, då han också stod för tre poäng i premiären mot just Montreal i januari 2021.



För Maple Leafs andra svenskar blev det ett mål för Calle Järnkrok i premiärsegern, medan Oliver Ekman Larsson lämnade isen poänglös och drygt 15 minuters istid i matchen, vilket var minst av Torontos backar i premiären.



Toronto Maple Leafs – Montreal Canadiens 5–2

Toronto: Bobby McMann (1), Calle Järnkrok (1), Morgan Rielly (1), Auston Matthews (1), William Nylander (1).

Montreal: Oliver Kapanen (1), Zack Bolduc (1).



