Oliver Ekman Larsson spelade i natt sin 1 100:e match i NHL.

Han är därmed den blott sjätte svenska backen i historien att nå milstolpen.

Oliver Ekman Larsson skriver in sig i de svenska historieböckerna. Foto: Kamil Krzaczynski-Imagn Images

Efter en imponerade säsong i Toronto Maple Leafs blev Oliver Ekman Larsson nyligen uttagen till den svenska OS-truppen. Nästa månad kommer han alltså att representera Tre Kronor i Milano. Det blir hans andra OS-framträdande efter att även ha spelat i Sotji 2014, där Sverige tog silver.

Under natten skrev ”OEL” också in sig i de svenska historieböckerna i NHL på nytt. När Toronto Maple Leafs spelade borta mot New York Islanders snörade 34-åringen på sig skridskorna för match nummer 1 100 i NHL-karriären. Han är den blott sjätte svenske backen någonsin att göra minst 1 100 matcher i NHL. Endast Nicklas Lidström (1 564 matcher), Victor Hedman (1 149), Börje Salming (1 148), Erik Karlsson (1 124) och Calle Johansson (1 110) har gjort så många NHL-matcher bland alla svenska backar i ligans historia tidigare.

Oliver Ekman Larsson har i nuläget bara tio matcher upp till Calle Johansson och han lär alltså gå upp som topp fem senare den här säsongen om inget oväntat inträffar.

Alla svenskar som spelat 1 100 NHL-matcher

Totalt är det 13 svenskar i NHL:s historia som har spelat minst 1 100 matcher i världens bästa hockeyliga.

Nicklas Lidström, 1 564 matcher. Mats Sundin, 1 346 matcher. Henrik Sedin, 1 330 matcher. Daniel Sedin, 1 306 matcher. Daniel Alfredsson, 1 246 matcher. Victor Hedman, 1 149 matcher. Börje Salming, 1 148 matcher. Erik Karlsson, 1 124 matcher. Markus Näslund, 1 117 matcher. Calle Johansson, 1 110 matcher. Mikael Backlund, 1 107 matcher. Nicklas Bäckström, 1 105 matcher. Oliver Ekman Larsson, 1 100 matcher.

Source: Oliver Ekman Larsson @ Elite Prospects