Toppar utvisningsligan – belönas med NHL-kontrakt

Ett OHL-slutspel med Barrie Colts står runt hörnet för andra året i rad. Nu belönas tidigare HV71-löftet Gabriel Eliasson med sitt första NHL-kontrakt.

Gabriel Eliasson har skrivit på sitt första NHL-kontrakt. Foto: Steven Ellis/Daily Faceoff och Ottawa Senators (skärmdump).

Hanhals- och HV71-fostrade Gabriel Eliasson har fortsatt precis på samma sätt sedan han lämnade Sverige. Uvisningsminuterna har tickat upp i Nordamerika, samtidigt som Ottawa Senators har sett en utveckling i andra delar av spelet, och nu belönas 19-åringen för sin resa.

Under onsdagen meddelar NHL-klubben att tvåmetersbacken skrivit på sitt första NHL-kontrakt.

– Gabriels spel har mognat sedan vi draftade honom. Vi har varit nöjda med hans utveckling och hans karaktär och arbetsmoral passar perfekt in i laget vi bygger, säger general managern Steve Staios.

Tre treåriga rookie-avtalet börjar gälla 2026/27, men först väntar ett nytt slutspel i OHL med Barrie Colts.

Flest utvisningar i hela OHL: ”Eftertraktat”

Kungsbacka-killen valdes av Ottawa Senators i andra rundan av NHL-draften 2024. Då efter en säsong med flest utvisningsminuter i U20-serien (103), med HV71, samt ett brons i U18-VM. Flyttlasset styrdes sedan vidare till OHL där Eliasson blivit kvar.

Med 116 minuter var den store backen en av de mest utvisade direkt i OHL, och nu denna andra grundserie stannade han på 122. Flest av alla i hela serien.

– Jag har fått höra från både mina agenter och vissa NHL-klubbar att det jag har är eftertraktat. Vissa klubbar säger att det har varit ett problem att man inte haft någon tuffhet i laget. Det kan vara därför det blir mer populärt. Det är så jag spelar och så jag kommer att spela, så jag får hoppas att det kommer att gå bra, har Eliasson tidigare berättat för hockeysverige.se.

Då räknade han upp Nicolas Hague, Erik Cernak, och Nikita Zadorov, som sina förebilder i dagens NHL.

