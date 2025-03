Mållös efter Nylanders show: ”En unik talang”

Sedan 2003 har Markus Näslund varit den enda svensk som gjort 40 mål tre år i rad.

Inatt skrev William Nylander in sig i det exklusiva sällskapet med två mål och två assist i en 7–2-seger.

– William Nylander… hur långt kan han gå? En bra fråga. Han har verkligen förmågan, ett bra skott… börjar coachen Craig Berube.

Philadelphia Flyers fick det minst sagt tufft i nattens möte med Toronto Maple Leafs.



Mötet slutade hela 7–2 inför publiken i Toronto och kedjan med William Nylander, John Tavares och Bobby McMann klev av isen med totalt tio poäng tillsammans.



– Vi gjorde 60 bra minuter, skapade mycket offensivt spel och var bra i defensiven också, säger Nylander efter slutsignal och fortsätter om kedjan:

– John (Tavares) har varit bra för oss ända sedan han kom till klubben, och (Bobby McMann) har haft en fantastisk resa, han har kämpat i varje match. Nu betalar det sig; han har spelat väldigt bra för oss sedan han blev uppkallad.

Nattens stora rubriker snodde däremot den svenske stjärnan åt sig. Med sina två mål och två assist i segern klev Nylander nämligen upp på 77 poäng och 40 mål denna säsong. Det betyder att han för tredje året i rad nått till just 40 fullträffar eller mer, något endast Markus Näslund lyckats med av alla NHL-svenskar i historien.



– ’Willie’ är otroligt rolig att spela med, han är en så unik talang och det sätt han har lyft sitt spel de senaste åren gör honom till en stjärna i ligan… han är en spelare som gör skillnad. Vi är glada att ha honom i laget, att göra 40 mål är inte det lättaste, säger lagkamraten, Tavares.



När Leafs coach Craig Berube sedan mötte media på presskonferensen blev han först mållös.



– William Nylander… hur långt kan han gå? En bra fråga. Han har verkligen förmågan, ett bra skott… han gör många bra saker. Målskyttet är en sak, men i kväll tacklade han bra, han ledde laget, han bröt anfall, han växlade från defensiv till offensiv och han är så snabb att han skapar chanser direkt. Han var solid, rakt över, säger Berube.



Nylander själv var mer avslappnad i sitt svar.



– Jag gör det jag har betalt för att göra. Det är bara att fortsätta att skjuta, går den in så går den in, säger 28-årige stjärnan.

Craig Berube quite literally speechless as he’s asked about William Nylander’s ability to keep pushing the scoring envelope.



