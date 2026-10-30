17-åringen frälste MoDo – i galet straffdrama

Milan Sundström blev straffhjälte i dramat.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Det blev en riktig rysare i VBO Arena när Vimmerby HC tog emot MoDo Hockey på fredagskvällen. Efter ordinarie tid och förlängning stod det 2–2 på tavelan, och matchen fick till slut avgöras på straffar där gästerna från Örnsköldsvik drog det längsta strået och vann med 3–2 inför 1 146 åskådare.

Vimmerby inledde matchen bäst och tog ledningen efter 8.57 i den första perioden genom Oskar Lindgren. MoDo kvitterade dock innan periodvilan när Hugo Hallin satte 1–1. I den andra perioden tog gästerna ledningen för första gången när Carl Mattsson nätade fram till 1–2.

Hemmalaget gav sig inte utan kämpade sig tillbaka i den tredje perioden. Med dryg sex minuter kvar att spela slog Nick Bochen till i powerplay och kvitterade till 2–2, vilket stod sig ordinarie tid ut. Efter en mållös förlängning väntade straffläggning.

Där blev det ett sanslöst drama som varade i nio straffomgångar. Elton Hermansson i MoDo och Max Karlsson gjorde tre straffmål vardera och det stod 3-3 i straffläggningen. Sedan klev stortalangen Milan Sundström fram som stor matchhjälte för MoDo och avgjorde efter 18 (!) straffar, vilket säkrade extrapoängen för gästerna.

Matchfakta Vimmerby – MoDo

Vimmerby HC – MoDo Hockey 2–3 e.str. (1–1, 0–1, 1–0, 0–0, 0–1)

Första perioden:

1–0 (08.57) Oskar Lindgren (2) (Gustaf Kangas, Kevin Wennström)

1–1 (13.06) Hugo Hallin (2) (Emil Larsson)

Andra perioden:

1–2 (26.17) Carl Mattsson (9) (Arvid Caderoth, Victor Berglund)

Tredje perioden:

2–2 (43.57) Nick Bochen (2) (Hugo Lejon, Anton Carlsson) PP1

Avgörande straff:

2–3 (GWS) Milan Sundström (2)

Skott: 31–32 (13–6, 9–3, 3–0, 0–1)

Räddningsprocent: Vimmerby 90,62% (29/32), MoDo 93,55% (29/31)

Utvisningsminuter: Vimmerby 4 min (2x2), MoDo 4 min (2x2)

Powerplay: Vimmerby 50,00% (1/2), MoDo 0,00% (0/4)

Publik: 1 146 (VBO Arena)