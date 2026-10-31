Är femma på listan - närmar sig legendaren

Mikael Backlund klättrar i alla tiders poängliga. Foto: Bildbyrån.

Det var när Joel Farabee utökade Calgary Flames ledning till 4-1 i nattens 6-2-seger mot Seattle Kraken som Mikael Backlund tog sig upp på ensam femteplats i alla tiders poängliga för Flames. Svensken gjorde då sin 610:e poäng i Flames-tröjan och han distanserade sig då från bortgångne Johnny Gaudreau som stannade på 609.

Och redan om ett par veckor kan Calgarys svenske lagkapten klättra förbi nästa ikon. På fjärdeplats återfinns nämligen Joe Nieuwendyk med 616 poäng. Högre upp än så lär "Mickis" dock aldrig kunna klättra. De som innehar pallplatserna är nämligen Al MacInnis (822), Theo Fleury (830) och Jarome Iginla (1 095). Däremot kommer Backlund med all sannolikhet passera Iginlas 1219 matcher och bli den som spelat flest matcher i Calgarys historia. Backlund står just nu på 1159 och om det vill sig väl kommer han passera Iginla under slutet av den här säsongen.

Den här säsongen har det blivit 2+2 på elva matcher för centerveteranen.

Det på förhand så utdömda Calgary har varit något av en positiv överraskning så här långt. De har förvisso förlorat sju matcher och bara vunnit sex, men de ligger faktiskt före mer uppsnackade lag som Anaheim Ducks, Winnipeg Jets, Los Angeles Kings och Chicago Blackhawks i konferenstabellen.

Calgary – Seattle 6-2 (1-1, 3-1, 2-0)

Calgary: Morgan Frost, Aydar Suniev, Matvei Gridin, Joel Farabee, Matt Coronato, Ryan Strome

Seattle: Frederick Gaudreau, Mackie Samoskevich,