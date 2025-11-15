TV: Ny fullträff av Heineman – ny seger för Islanders

NY Islanders-seger med 3–2 efter förlängning

NY Islanders fjärde seger på de senaste fem matcherna

Matthew Schaefer avgjorde för NY Islanders

Matchen mellan Utah Mammoth och NY Islanders i NHL slutade lika efter full tid. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 3–2 (1–2, 0–0, 1–0, 1–0). Matchhjälte blev Matthew Schaefer, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Det här innebär att NY Islanders nu har fyra segrar i följd i NHL och har fem raka segrar på bortaplan.

Colorado nästa för NY Islanders

NY Islanders tog ledningen i första perioden genom Emil Heineman.

Därefter fixade Utah Mammoths Dylan Guenther och JJ Peterka att laget vände underläge till ledning med 2–1.

Andra perioden blev mållös. 13.44 in i tredje perioden slog Jonathan Drouin till och kvitterade. I förlängningen tog det 2.06 till NY Islanders också avgjorde till 3–2. Matchvinnare för bortalaget blev Matthew Schaefer, på pass av Mathew Barzal och Bo Horvat.

Utah Mammoth har en vinst och fyra förluster och 14–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna. Det här var Utah Mammoths andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även NY Islanders sjätte uddamålsseger.

Den 1 januari tar lagen sig an varandra igen, då i UBS Arena.

I nästa match möter Utah Mammoth Anaheim Ducks borta på tisdag 18 november 04.00. NY Islanders möter Colorado måndag 17 november 03.00 borta.

Utah Mammoth–NY Islanders 2–3 (2–1, 0–0, 0–1, 0–1)

NHL, Vivint Arena

Första perioden: 0–1 (7.15) Emil Heineman (Tony Deangelo, Alexander Romanov), 1–1 (13.15) JJ Peterka (Lawson Crouse, John Marino), 2–1 (18.42) Dylan Guenther (Michail Sergatjov, Clayton Keller).

Tredje perioden: 2–2 (53.44) Jonathan Drouin.

Förlängning: 2–3 (62.06) Matthew Schaefer (Mathew Barzal, Bo Horvat).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 1-1-3

NY Islanders: 4-0-1

Nästa match:

Utah Mammoth: Anaheim Ducks, borta, 18 november

NY Islanders: Colorado Avalanche, borta, 17 november