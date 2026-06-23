Ny dokumentär följer Ivar Stenberg inför NHL-draften

Ivar Stenberg, här med föräldrarna David och Cecilia hemma i Stenungsund, är en av spelarna NHL följer i den nya dokumentären. Foto: NHL

Natten mellan fredag och lördag kommer Ivar Stenberg att väljas tidigt i NHL-draften i Buffalo.

Inför draften har NHL följt honom och flera andra av topptalangerna i årets kull. Det har resulterat i dokumentären Welcome to the NHL som har premiär på NHL:s YouTube-kanal i dagarna.

I Stenbergs fall får man följa med honom tillbaka till rötterna, hos familjen hemma i Stenungsund på västkusten. Tillsammans med föräldrarna David och Cecilia får vi ta del av Ivars uppväxt och videoklipp från uterinken hemma på tomten.

Se ett klipp från programmet i videospelaren!

Följer John Chayka inför NHL-draften

Specialprogrammet följer även spelare som Gavin Mckenna, Keaton Verhoeff, Chase Reid och Caleb Malhotra i deras hemstäder när NHL-hoppen förbereder sig inför draftdagen och delar med sig av sina personliga historier tillsammans med sina familjer.

Kamerorna tar också tittarna bakom kulisserna på NHL Scouting Combine, där talangerna Jaxon Cover, Wyatt Cullen – son till den trefaldige Stanley Cup-mästaren Matt Cullen – samt tvillingarna Markus och Liam Ruck genomgår det ultimata testet av fysisk kapacitet.

Programmet ger dessutom en unik inblick bakom stängda dörrar hos klubbarnas general managers och scouter, inklusive en första titt på Toronto Maple Leafs nye general manager John Chayka när han förbereder sig inför att välja först i årets draft.