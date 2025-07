AHL-svensken: ”Det verkar lösa sig”

Boxningsträning och AHL-poäng har gjort nytta för Noel Gunler.

För NSD berättar 23-åringen att han ser ut att bli kvar i Carolina Hurricanes.

– Min tanke har hela tiden varit att stanna, säger Luleå-killen.

Noel Gunler i Carolina Hurricanes under försäsongen 2023. Foto: Alarmy/George Walker IV.

”Det var för att jag skulle kunna försvara mig om något hände och jag hamnade faktiskt i en fajt förra säsongen”



Orden kommer från Noel Gunler, i NSD, och handlar om den boxningsträning som agenten Martin Nilsson ordnade under förra sommaren. Ett drag som gjordes för att 23-åringen skulle tuffa till sig och förbereda sig ytterligare för en eventuell chans i NHL. Detta då den tidigare SHL-talangen fortfarande väntar på debuten på den stora scenen efter att han lämnat Sverige och Brynäs under avslutningen av 2021/22-säsongen.



Utöver ett lån till Finland har exakt 100 grundseriematcher följt i AHL sedan dess, men poängen har inte alltid rasslat in.



– Skadan saktade ner mig, men NHL har hela tiden varit mitt mål och jag har bestämt mig för att göra ett bra läger och bli en ledande spelare i AHL. Så jag har tränat på hårt i sommar, säger Noel Gunler till NSD, och syftar på skadan som satte honom ur spel i åtta månader inför återkomsten i Nordamerika till 2024/25.

Har fått ett bud: ”De är nöjda”

Men hur blir det egentligen med den där fortsättningen i Chicago Wolves? AHL-laget som den tidigare Rögle-tränaren, Cam Abbott, tog över under den gångna säsongen.



I skrivande stund har Noel Gunler inte ett avtal över 2025/26-säsongen då ingsångsavtalet med Carolina Hurricanes gått ut, men den tidigare JVM-spelaren menar att han är hoppfull.



– Nej, inte helt (klart med en förlängning). Men min tanke har hela tiden varit att stanna och indikationerna jag har fått är att de är nöjda och vill jobba vidare med mig. Vi ska prata igenom några mindre grejer, men jag har fått ett kvalificerande bud och det verkar lösa sig. Det känns skönt, säger Gunler.



Det ser därmed inte ut att bli någon återkomst i Sverige än för Noel Gunler. Luleå-produkten som hann med 157 matcher i SHL innan han flög över pölen för att spela i Nordamerika.