Svenske löftet kallades upp till NHL – blev målskytt direkt

Noah Östlund blev uppkallad till NHL igen i helgen.
21-åringen tackade för förtroendet genom att bli målskytt i Buffalos 3–1-seger över Seattle.
– Det var ett viktigt mål, säger han.
Efter att Noah Östlund förra helgen skickats ned till AHL efter att ha producerat en poäng på nio matcher blev det bara en match i farmarligan under veckan, innan Östlund i helgen blev uppkallad till NHL av Buffalo.
Den svenske 21-åringen tackade för förtroendet genom att skriva in sig i målprotokollet direkt i 3–1-segern mot Seattle Kraken. Östlund öppnade matchens målskytte då han i sluttampen av den första perioden avslutade ett två-mot-ett-läge genom att överlista Joey Daccord.
– Det var ett viktigt mål. Det var ett stort mål för matchen och det var kul att få igång killarna lite, säger Östlund.
Har gjort sju poäng i NHL den här säsongen
Östlund har spelat merparten av säsongen i NHL med Buffalo, där han nu producerat sju poäng (4+3) på 21 matcher för Sabres. I AHL har det blivit sju matcher för svensken, som där producerat totalt tio poäng (3+7).
Sabres vann nattens match med 3–1 sedan Tage Thompson och Zach Benson också blivit målskyttar för Sabres, medan Chandler Stephenson stod för Seattles enda mål i matchen.
Seattle Kraken – Buffalo Sabres 1–3
Seattle: Chandler Stephenson (6).
Buffalo: Noah Östlund (4), Tage Thompson (16), Zach Benson (2).
Se matchens höjdpunkter i videospelaren.
