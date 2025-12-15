Svenske löftet kallades upp till NHL – blev målskytt direkt

Noah Östlund blev uppkallad till NHL igen i helgen.

21-åringen tackade för förtroendet genom att bli målskytt i Buffalos 3–1-seger över Seattle.

– Det var ett viktigt mål, säger han.

Noah Östlund.

Foto: Matt Krohn/Imagn Images/Bildbyrån

Efter att Noah Östlund förra helgen skickats ned till AHL efter att ha producerat en poäng på nio matcher blev det bara en match i farmarligan under veckan, innan Östlund i helgen blev uppkallad till NHL av Buffalo.

Den svenske 21-åringen tackade för förtroendet genom att skriva in sig i målprotokollet direkt i 3–1-segern mot Seattle Kraken. Östlund öppnade matchens målskytte då han i sluttampen av den första perioden avslutade ett två-mot-ett-läge genom att överlista Joey Daccord.

– Det var ett viktigt mål. Det var ett stort mål för matchen och det var kul att få igång killarna lite, säger Östlund.

Har gjort sju poäng i NHL den här säsongen

Östlund har spelat merparten av säsongen i NHL med Buffalo, där han nu producerat sju poäng (4+3) på 21 matcher för Sabres. I AHL har det blivit sju matcher för svensken, som där producerat totalt tio poäng (3+7).

Sabres vann nattens match med 3–1 sedan Tage Thompson och Zach Benson också blivit målskyttar för Sabres, medan Chandler Stephenson stod för Seattles enda mål i matchen.

Seattle Kraken – Buffalo Sabres 1–3

Seattle: Chandler Stephenson (6).

Buffalo: Noah Östlund (4), Tage Thompson (16), Zach Benson (2).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.