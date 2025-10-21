Svensken skadad – efter pigga starten

Nils Lundkvist har inlett säsongen i Dallas piggt.

Nu är den svenske backen skadad.

Nils Lundkvist.

Foto: Matt Slocum/AP/Alamy

Nils Lundkvist blev målskytt i premiären mot Winnipeg efter att ha gått mållös hela fjolårssäsongen och har inlett säsongen med tre poäng på fyra matcher för Dallas.



I förra veckans match mot Vancouver tvingades emellertid den svenske backen att utgå på grund av en underkroppsskada – en skada som nu ser ut att hålla honom borta från spel de närmste veckorna.



Under gårdagen meddelade Stars att Lundkvist placerats på skadelistan och är borta på vecka-till-vecka-basis.

Skrev nytt kontrakt i somras

Den 25-årige backen är den senaste i raden av Stars-spelare att hamna på skadelistan, där landsmannen Oskar Bäck samt lagkaptenen Jamie Benn återfinns sedan tidigare. För Dallas Morning News berättar tränaren Glen Gulutzan att Stars inte kommer att kalla upp någon back från AHL just nu, utan invänta lagets nästa bortaturné om inte någon ytterligare skada dyker upp på backsidan.



Lundkvist gör nu sin femte säsong i Nordamerika sedan flytten från Luleå inför säsongen 2021/22. Sedan dess har han spelat 187 matcher i NHL med New York Rangers och Dallas Stars och producerat totalt 47 poäng. I somras skrev 25-åringen på ett nytt ettårskontrakt med Dallas värt 1,25 miljoner dollar.

