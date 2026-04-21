Nytt kontrakt och nybliven pappa – svensken glänste i revanschmötet

Nils Lundkvist har haft ett par galna veckor. Efter att ha skrivit ett nytt tvåårskontrakt med Dallas Stars och blivit pappa till en son klev den svenske backen i natt fram med två assist när slutspelsserien mot Minnesota Wild kvitterades till 1–1 via en 4–2-seger.

Dallas Stars åkte på en förnedrande 1–6-förlust i slutspelspremiären mot Minnesota Wild.

I natt gaskade laget upp sig i returmötet hemma i American Airlines Center.

I 4–2-segern spelade Nils Lundkvist en nyckelroll för sitt Stars. 25-åringen noterades för NHL-karriärens andra och tredje slutspelspoäng när han stod för två assist i matchen. Tillsammans med landsmannen Oskar Bäck bäddade han för Wyatt Johnstons 1–0-mål i första perioden. Lundkvist spelade fram Johnston vars skott gick utanför och sedan studsade i mål via Jesper Wallstedt.

Andra assisten kom på Jason Robertsons matchvinnande 3–1-mål. Ett skott från blålinjen efter vunnen tekning som den amerikanske målskytten styrde förbi Wallstedt.

Nytt kontrakt och nyfödd son för Nils Lundkvist

Den fina insatsen från Nils Lundkvists sida kommer efter en tid av personliga vinster. Härom veckan födde hans fru Malin parets första barn och i samma veva förlängde han sitt kontrakt med Dallas. Det nya tvåårskontraktet som är värt 3,5 miljoner dollar och gör att han stannar i Texas till och med säsongen 2027/28.

– Jag och min fru älskar att vara här. Det är ett toppställe i hela NHL att vara på. Det är få förunnat att ha chansen att vinna varje år, och samtidigt kunna gå i flip flops större delen av året. Solen lyser, det är 20 grader varmt och allt sånt där, sade Nils Lundkvist till hockeysverige.se i en intervju alldeles innan slutspelet.

Dallas fick även mål från Matt Duchene och och ytterligare ett från Wyatt Johnston i tom kasse. Man beger sig därmed till Minnesota med 1–1 i matcher inför tredje mötet som spelas natten mot torsdag.

Jesper Wallstedt gjorde 28 räddningar på 31 skott för Minnesota medan Joel Eriksson Ek noterades för en assist hos gästerna. Den amerikanske OS-backen Brock Faber sköt bägge målen för Wild.

Dallas – Minnesota 4–2 (1–1, 1–0, 2–1)

Dallas: Wyatt Johnston 2 (2), Matt Duchene (1), Jason Robertson (2).

Minnesota: Brock Faber 2 (2).

Serien är oavgjord, 1–1 i matcher.