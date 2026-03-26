Nils Höglanders säsong var förlorad redan innan den hann börja. En allvarlig skada i kombination med Vancouver Canucks förfall har skapat en perfekt storm – där den svenske forwardens självförtroende och roll i laget satts på hårda prov.

Foto: AP Photo/Melissa Majchrzak

För Nils Höglander kunde säsongen knappt ha börjat bättre – och knappast blivit värre.

Efter en tung fjolårssäsong, där målskörden rasade från 24 till åtta, kom svensken till träningslägret i toppform. Han var, enligt rapporter, lagets bäst tränade spelare och såg både snabbare och hungrigare ut än föregående år.

– Jag kände att jag jobbade stenhårt hela sommaren, och sedan hade jag ett riktigt bra camp, säger Höglander i en intervju med Sportsnet.

– Sedan gjorde jag mål i min första träningsmatch. Och i bytet efter bröt jag fotleden. Och sedan dess… ja, det har varit tufft.

Nils Höglander opererades – missade över två månader

Skadan i försäsongspremiären mot Calgary Flames den 24 september krävde operation och höll honom borta i över två månader. När han väl debuterade den 8 december var mycket redan förlorat – både för honom och för Vancouver Canucks.

I dag, med bara ett mål på 28 matcher, har Höglander blivit petad vid upprepade tillfällen i ett Canucks som parkerat sist i NHL.

Huvudtränaren Adam Foote har lyft bort svensken ur laguppställningen vid sex tillfällen, totalt 13 matcher.

– Jag tror att det värsta för en spelare är när man åker in och ut ur laguppställningen, säger Höglander.

– Du spelar två matcher och åker ut, sedan är du tillbaka igen och får inte de minuter du är van vid. Det är det svåraste.

Den onda cirkeln är tydlig: mindre speltid leder till sämre självförtroende – vilket i sin tur leder till fler misstag och ännu mindre förtroende från tränarstaben.

– Varje gång du blir petad känner du att du inte är tillräckligt bra, och det sänker självförtroendet. Och som spelare är självförtroende allt, säger Höglander till Sportsnet.

Foto: Bob Frid-Imagn Images

Trots den svaga produktionen menar Foote att problemet inte handlar om vilja.

– Han gör många bra saker, men just nu krånglar han till det för sig, säger coachen.

– Det handlar inte om målen, utan om hur han hanterar pucken och sina byten. Det är inte för att han inte försöker – han försöker väldigt hårt.

Enligt Foote fastnar Höglander i att försöka göra för mycket i jakten på poäng.

– Det är inte för att han inte kan, utan det är nästan som att han sitter fast i att försöka för mycket för att göra mål, förklarar Foote.

– När han börjar ta rätt beslut kommer det hjälpa både honom och laget.

Söker med ljus och lykta efter självförtroende

Ett tydligt exempel kom i förlusten mot Tampa Bay Lightning nyligen, där Höglander i två-mot-en-lägen valde passningar istället för avslut.

– Det är en självförtroendegrej, erkänner han.

– Har du självförtroende gör du något annat där. Då vill du verkligen göra mål.

Med ett dussin matcher kvar av säsongen hoppas Höglander kunna vända känslan – åtminstone något.

– Om jag kan avsluta starkt kan jag gå in i sommaren med bra självförtroende, säger han.

– Annars riskerar man att ta med sig en negativ känsla hela vägen.

För både Höglander och Canucks handlar slutet av säsongen inte längre om resultat – utan om att rädda det som räddas kan inför nästa år.

