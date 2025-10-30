Svensken skickas till AHL – efter två matcher

Nils Åman kallades upp till NHL av Vancouver förra veckan.

Nu skickas han tillbaka till AHL efter två matcher i NHL.

Nils Åman.

Foto: Ross D. Franklin/AP/Alamy

Nils Åman har svårt att få fotfäste i Vancouver Canucks laguppställning. Efter att ha fått inleda säsongen i AHL kallades den VM-meriterade svensken upp till NHL av Vancouver under förra veckan, men tiden i NHL-laget blev kortvarig.



Under gårdagseftermiddagen meddelade Vancouver att man valt att skicka tillbaka Åman till AHL-laget Abbotsford Canucks för att i stället plocka upp Mackenzie MacEachern till NHL-laget.

En av de bäst betalda svenskarna i AHL

Åman skrev ett tvåårigt envägskontrakt med Vancouver hösten 2023, vilket garanterar honom samma lön i AHL som i NHL. Det gör honom till en av de bäst betalda svenskarna i farmarligan den här säsongen med en årslön på drygt 8,3 miljoner kronor.



25-åringen spelade 19 matcher i NHL och 36 matcher i AHL förra säsongen och har denna säsong spelat fem matcher i farmarligan, med fyra poäng (0+4) som poängfacit.



Sedan flytten från Leksand till Vancouver har Åman spelat 132 matcher i NHL och 73 matcher i AHL.

Source: Nils Åman @ Elite Prospects