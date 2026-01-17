Florida Panthers valde – trots kontroverserna – att besöka Donald Trump i Vita Huset.

Sedan blev mästarna överkörde och förlorade med 9-1 mot Carolina Hurricanes – efter ett hattrick av dansken Nikolaj Ehlers.

Nikolaj Ehlers hade show – Florida Panthers blev överkörda efter besöket i Vita Huset. Foto: Bildbyrån & Alamy (Montage)

För bara en drygt ett dygn sedan var Florida Panthers på besök i Vita Huset och fick träffa den kontroversielle presidenten Donald Trump. Florida valde att resa till Washington D.C. trots det uppiskade politiska läget i USA där Donald Trump har fått kritik – både inrikes och utrikes – efter att, bland annat, ha hotat att ta över Grönland samt även invaderat och avsatt Venezuelas president Nicolas Maduro. Det har även varit stormigt inom landet, inte minst efter att immigrationspolisen ICE blivit allt mer aggressiv och sköt ihjäl en kvinna i Minneapolis.

Florida Panthers-stjärnan Matthew Tkachuk stod i centrum under Vita Huset-besöket och var extra stolt över att träffa presidenten Donald Trump.

– De två titlarna var rätt häftiga, men den där promenaden med dig ”Trumpar” allt. Inget slår det här. Jag är en stolt amerikan och stolt över att få vara här med dig, sade Tkachuk under besöket.

Nikolas Ehlers sänkte Florida med hattrick

I natt spelade Florida Panthers sin första match i NHL efter besöket i Vita Huset. Det slutade med att de regerande mästarna blev helt överkörda av Carolina Hurricanes. När 60 minuter var spelade hade Carolina vunnit med hela 9-1 (!!). Huvudrollen i matchen fick danske stjärnan Nikolaj Ehlers. Han fullbordade nämligen ett hattrick i krossen.

– Det är såklart en fantastisk känsla, speciellt att få göra det på hemmais. Jag tycker att vi gjorde en otrolig match i kväll och var väldigt effektiva när vi fick chanserna, säger Ehlers enligt nhl.com efter matchen.

Trots ett stort spelövertag var det ändå jämnt resultatmässigt under matchens första halva. Ställningen var 1-1 efter 33 minuters spel. Därefter släppte det ordentligt för Carolina. De gjorde nämligen åtta mål på resterande 27 minuter för att vinna med hela 9-1. Det stod dock ”bara” 4-1 i början av tredje perioden. I slutet av matchen rann siffrorna iväg och Carolina gjorde hela fem mål inom loppet av bara sju minuter i överkörningen.

Florida Panthers åkte därmed på en tung smäll i en jobb säsong där mästarna fortsatt är utanför en slutspelsplats. För stjärnmålvakten Sergej Bobrovskij var detta dessutom första gången som han släppte in nio mål i en och samma match under hela sin karriär.

– Vi kom fel in i matchen direkt från start, ingenting gick vår väg. Det var länge sedan vi åkte på en sådan här tung förlust. Det är skönt att vi spelar redan i morgon igen, borta mot Washington Capitals, säger tränaren Paul Maurice efter krossen.

Carolina Hurricanes – Florida Panthers 9–1 (1-0,2-1,6-0)

Carolina: Nikolaj Ehlers 3 (14), Taylor Hall 2 (11), Mark Jankowski (4), Aleksandr Nikisjin (6), Andrej Svetjnikov (13), Eric Robinson (10).

Florida: Uvis Balinskis (2).

