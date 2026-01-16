Mästarna besökte Trump i Vita Huset: ”Inget slår det här”

Florida Panthers var under gårdagen på plats i Vita Huset. De regerande Stanley Cup-mästarna stod kvar vid traditionen – och besökte den kontroversiella presidenten Donald Trump.

Florida Panthers i Vita Huest med Donald Trump. Här är presidenten med Matthew Tkachuk.

Foto: AP Photo/Alex Brandon.

Varje år får Stanley Cup-mästarna besöka presidenten i det Vita Huset. Det är en årlig tradition som har blivit mer och mer kontroversiell. Inte minst med tanke på Donald Trump och hans upptåg som president. Den senaste tiden har han hotat att ta över Grönland och även invaderat och avsatt Venezuelas president Nicolas Maduro. Till det har det även varit stormigt inom landet, inte minst efter att immigrationspolisen ICE blivit allt mer aggressiv.

Det var bara för en dryg vecka sedan som en kvinna blev skjuten av en ICE-polis.

Kritiken mot presidenten har därför tilltagit, både utomlands och inne i USA. Det lät däremot inte stoppa Florida Panthers från att besöka honom i Vita Huset. Under gårdagen var laget på plats i byggnaden och träffade Donald Trump. Extra stolt var också Matthew Tkachuk, som inte höll igen med hur högt han aktar sin president.

— De två titlarna var rätt häftiga, men den där promenaden med dig ”Trumpar” allt. Inget slår det här. Jag är en stolt amerikan och stolt över att få vara här med dig, sa stjärnan.

I laget spelar Jesper Boqvist och Gustav Forsling.

