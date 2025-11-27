Förre SSK-succén klev fram i målvaktskrisen

Vancouver Canucks har båda sina målvakter på frånvarolistan.

Då klev den tidigare Södertälje-succén Nikita Tolopilo fram och räddade 37 skott i nattens 5–4-seger mot Anaheim.

– ”Tolo” ska ha mycket cred, säger lagkamraten Max Sasson.

Nikita Tolopilo.

Det råder något av en målvaktskris i Vancouver Canucks för tillfället.

Sedan tidigare har man borta förstemålvakten Thatcher Demko på grund av en skada och inför bortaturnén, som inleddes med en match mot Anaheim i natt, kom beskedet att Kevin Lankinen inte skulle åka med av personliga skäl.

I målvaktskrisen kallades den tidigare Södertälje-målvakten Nikita Tolopilo upp från farmarlaget och i natt gjorde han sin säsongsdebut i NHL. Det slutade med en 5–4-seger mot Anaheim Ducks.

– Jag kan spela bättre, men det viktigaste är att vi vinner. Jag är glad för det, säger han till NHL.com.

Räddade 37 skott

Tolopilo räddade 37 skott i segermatchen och hade det inte varit för ett insläppt tröstmål med sju sekunder kvar att spela av den tredje perioden hade 25-åringens siffror varit än vassare.

Matchen var Tolopilos tredje i NHL, efter att ha gjort två framträdanden förra säsongen med Canucks. Mellan 2021 och 2023 spelade Tolopilo i Hockeyallsvenskan med Södertälje, där han under sin andra säsong spelade 45 matcher och loggade en räddningsprocent på 92,4 procent.

– Vi gjorde jobbet. ”Tolo” ska ha mycket kredd, likaså hela gruppen och en härlig seger att få inleda vår bortaturné med, säger lagkamraten Max Sasson.

Sex svenskpoäng i matchen

Det var en hel del svenskt i poängprotokollet i matchen, där Linus Karlsson blev målskytt och Tom Willander stod för två passningspoäng för Canucks. Utöver det stod även Marcus Pettersson och Elias Pettersson för varsin assist i matchen.

I Anaheim stod Leo Carlsson för ett av hemmalagets mål.

– Det var en bra kamp, säger Tom Willander.

– Jag tycker att alla killar köpte in och kämpade hårt. Även om vi hade perioder där det gick emot tog vi oss igenom dem.

Anaheim Ducks – Vancouver Canucks 4–5

Anaheim: Jackson LaCombe (3), Leo Carlsson (12), Mason McTavish (5), Cutter Gauthier (14).

Vancouver: Linus Karlsson (4), Evander Kane (4), Conor Garland (6), Max Sasson (5), Drew O’Connor (7).



