Kutjerov historisk – passerar ikonen
261023 Ishockey, NHL Oct 23, 2026; Denver, Colorado, USA; Tampa Bay Lightning fans cheer for right wing Nikita Kucherov (86) before the game against the Colorado Buffaloes at Ball Arena. Mandatory Credit: Ron Chenoy-Imagn Images © Bildbyrån - COP 268 - SWEDEN ONLY
Foto: BILDBYRÅN
NHL

Kutjerov historisk – passerar ikonen

Publicerad 25 oktober 2026 08:36
Hockeysverige
Hockeysverige
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Nikita Kutjerov är nu den spelare som har gjort flest poäng i Tampa Bays historia. I nattens 5–4-förlust mot Utah Mammoth gjorde superstjärnan sin 1 138:e poäng och passerade Steven Stamkos.

Det bjöds på en sprakande målfest redan från start. Tampa Bay ryckte åt sig en 3–1-ledning i den första perioden efter mål av Jake Guentzel, svenske Pontus Holmberg och Brayden Point. Kailer Yamamoto och Dylan Guenther höll dock hemmalaget kvar i matchen.   

När Conor Geekie utökade till 2–4 för gästerna tidigt i mittakten talade det mesta för Lightning. Utah gav sig emellertid inte. Anders Lee reducerade till 3–4, och drygt två minuter senare sköt Dmitrij Simasjev kvitteringen till 4–4.   

Den tredje akten bjöd på tuff kamp där hemmalaget fick ett mål bortdömt efter videogranskning. Matchen togs till sudden death, och där behövde Utah bara 1.44 innan Simasjev slog till på nytt och skickade in sitt andra mål för kvällen – assisterad av Barrett Hayton och målvakten Karel Vejmelka.   

Matchfakta Utah Hockey Club – Tampa Bay Lightning 5–4 efter förlängning (2–3, 2–1, 0–0, 1–0)   

Första perioden:

0–1 (05.10) Jake Guentzel (utan assisterande)   

1–1 (07.02) Kailer Yamamoto (utan assisterande)   

1–2 (10.06) Pontus Holmberg (Erik Cernak, Ryan McDonagh)   

1–3 (12.42) Brayden Point (Nikita Kutjerov, Charle-Edouard D'Astous) PP1   

2–3 (17.39) Dylan Guenther (Michail Sergatjov, Clayton Keller) PP1   

Andra perioden:

2–4 (05.32) Conor Geekie (Scott Sabourin)   

3–4 (14.39) Anders Lee (MacKenzie Weegar, Vincent Trocheck)   

4–4 (17.02) Dmitrij Simasjev (Andrew Peeke, Vincent Trocheck)   

Tredje perioden:

-   

Förlängning:

5–4 (01.44) Dmitrij Simasjev (Barrett Hayton, Karel Vejmelka)   

Skott: 28–32 Utvisningar: UTA: 3x2 min. TBL: 4x2 min.  

Den här artikeln handlar om:

Tampa Bay LightningPontus HolmbergNikita Kucherov