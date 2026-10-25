Kutjerov historisk – passerar ikonen

Det bjöds på en sprakande målfest redan från start. Tampa Bay ryckte åt sig en 3–1-ledning i den första perioden efter mål av Jake Guentzel, svenske Pontus Holmberg och Brayden Point. Kailer Yamamoto och Dylan Guenther höll dock hemmalaget kvar i matchen.

När Conor Geekie utökade till 2–4 för gästerna tidigt i mittakten talade det mesta för Lightning. Utah gav sig emellertid inte. Anders Lee reducerade till 3–4, och drygt två minuter senare sköt Dmitrij Simasjev kvitteringen till 4–4.

Den tredje akten bjöd på tuff kamp där hemmalaget fick ett mål bortdömt efter videogranskning. Matchen togs till sudden death, och där behövde Utah bara 1.44 innan Simasjev slog till på nytt och skickade in sitt andra mål för kvällen – assisterad av Barrett Hayton och målvakten Karel Vejmelka.

Matchfakta Utah Hockey Club – Tampa Bay Lightning 5–4 efter förlängning (2–3, 2–1, 0–0, 1–0)

Första perioden:

0–1 (05.10) Jake Guentzel (utan assisterande)

1–1 (07.02) Kailer Yamamoto (utan assisterande)

1–2 (10.06) Pontus Holmberg (Erik Cernak, Ryan McDonagh)

1–3 (12.42) Brayden Point (Nikita Kutjerov, Charle-Edouard D'Astous) PP1

2–3 (17.39) Dylan Guenther (Michail Sergatjov, Clayton Keller) PP1

Andra perioden:

2–4 (05.32) Conor Geekie (Scott Sabourin)

3–4 (14.39) Anders Lee (MacKenzie Weegar, Vincent Trocheck)

4–4 (17.02) Dmitrij Simasjev (Andrew Peeke, Vincent Trocheck)

Tredje perioden:

-

Förlängning:

5–4 (01.44) Dmitrij Simasjev (Barrett Hayton, Karel Vejmelka)

Skott: 28–32 Utvisningar: UTA: 3x2 min. TBL: 4x2 min.