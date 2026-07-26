Väntas få chansen i NHL - 18-åringen skriver kontrakt

Nikita Klepov tingades som spelare nummer 15 i NHL-draften.

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Nikita Klepov hade en succéartad säsong i Saginaw Spirit den gångna säsongen. Forwarden vann poängligan i OHL med 97 poäng på 67 matcher. Han blev då även utsedd till årets rookie i ligan.

Till nästa säsong var tanken att talangen skulle spela för Michigan i NCAA. Så blir det däremot inte.

För nu har 18-åringen skrivit på ett kontrakt med Anaheim Ducks, något som innebär att han inte är tillgänglig för spel i på college längre. Istället kommer han nu att få chansen att slå sig in i NHL redan till hösten. Eftersom att han inte kan gå till NCAA om det inte blir spel i NHL, samt att han är för ung att spela i AHL, kommer det nu bli en intressant höst.

Nikita Klepov i Anaheim Ducks till hösten?

Det innebär att Ducks tror mycket på forwardens förmågor, och hoppas på att han ska slå sig in i den stora ligan redan i oktober. Om han inte gör det måste han nämligen skickas tillbaka till Saginaw, en liga där han redan har dominerat.

Nikita Klepov är en ryss-amerikan. Han är född i Florida men har spelat hockey i Ryssland. I början av förra säsongen spelade han Hlinka Gretzky Cup för USA och gjorde då sex poäng på fem matcher. Nu återstår det att se om han blir en lekkamrat till Leo Carlsson nästa säsong.

Den andra spelaren att bli vald av Anaheim i årets NHL-draft var Marcus Nordmark. Även han har skrivit på ett kontrakt med klubben. Det återstår nu också att se var han spelar kommande säsong.