Anaheim Ducks fattade på fredagen ett viktigt beslut kring lagets trupp. Klubben meddelade att man skickar tillbaka rookien Nikita Klepov till hans OHL-lag Saginaw Spirit, i stället för att behålla honom i NHL och förbruka ett år av hans ingångskontrakt.
Anaheim valde Klepov som nummer 15 totalt i den första rundan av NHL-draften i juni. Han var en av endast fem spelare från draftklassen som tog en plats i NHL-laget efter träningslägret.
De övriga fyra var Gavin McKenna, som valdes som nummer ett av Toronto Maple Leafs, Ivar Stenberg, nummer två av San Jose Sharks, Alberts Smits, nummer fem av New York Rangers, samt Viggo Björck, nummer åtta av Winnipeg Jets.
Klepov hann spela fyra matcher i NHL under säsongsinledningen. På dessa matcher blev det inga poäng, samtidigt som han noterades för –2 i plus/minus-statistiken. Han hade en genomsnittlig istid på 13 minuter och tre sekunder per match och drog på sig sex utvisningsminuter.
Gjorde 97 poäng i OHL förra säsongen
Den 183 centimeter långe forwarden återvänder nu till Saginaw Spirit, där han spelade under säsongen 2025/26.
Då stod Klepov för imponerande 97 poäng på 67 matcher i grundserien, fördelat på 37 mål och 60 assist. I slutspelet blev det ytterligare fem poäng på fyra matcher.
Säsongen i Saginaw var Klepovs första i den kanadensiska juniorligan OHL. Dessförinnan spelade han för Sioux City Musketeers i USHL under säsongen 2024/25.
Efter NHL-draften rankade Daily Faceoffs talanganalytiker Steven Ellis Klepov som den främsta talangen i Anaheims talangpool.
– Klepov tenderar att skapa saker när han har kontroll över pucken i anfallsspelet. Jag ser honom som en potentiell sekundär målskytt i NHL, skrev Ellis.
Anaheim i fritt fall
Medan Klepov fortsätter sin utveckling i Saginaw försöker Anaheim Ducks få ordning på säsongen.
Efter en relativt bra start har laget haft en tung period. Ducks har släppt in fjärde flest mål i NHL och ligger på femte plats i Pacific Division med ett facit på fem segrar, sju förluster och en förlust efter förlängning.