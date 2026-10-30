Nikita Klepov får lämna NHL för spel i OHL. Foto: Timothy T. Ludwig-Imagn Images

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Anaheim Ducks fattade på fredagen ett viktigt beslut kring lagets trupp. Klubben meddelade att man skickar tillbaka rookien Nikita Klepov till hans OHL-lag Saginaw Spirit, i stället för att behålla honom i NHL och förbruka ett år av hans ingångskontrakt.

Anaheim valde Klepov som nummer 15 totalt i den första rundan av NHL-draften i juni. Han var en av endast fem spelare från draftklassen som tog en plats i NHL-laget efter träningslägret.

De övriga fyra var Gavin McKenna , som valdes som nummer ett av Toronto Maple Leafs, Ivar Stenberg , nummer två av San Jose Sharks, Alberts Smits , nummer fem av New York Rangers, samt Viggo Björck , nummer åtta av Winnipeg Jets.

Klepov hann spela fyra matcher i NHL under säsongsinledningen. På dessa matcher blev det inga poäng, samtidigt som han noterades för –2 i plus/minus-statistiken. Han hade en genomsnittlig istid på 13 minuter och tre sekunder per match och drog på sig sex utvisningsminuter.

Gjorde 97 poäng i OHL förra säsongen

Den 183 centimeter långe forwarden återvänder nu till Saginaw Spirit, där han spelade under säsongen 2025/26.

Då stod Klepov för imponerande 97 poäng på 67 matcher i grundserien, fördelat på 37 mål och 60 assist. I slutspelet blev det ytterligare fem poäng på fyra matcher.

Säsongen i Saginaw var Klepovs första i den kanadensiska juniorligan OHL. Dessförinnan spelade han för Sioux City Musketeers i USHL under säsongen 2024/25.

Efter NHL-draften rankade Daily Faceoffs talanganalytiker Steven Ellis Klepov som den främsta talangen i Anaheims talangpool .

– Klepov tenderar att skapa saker när han har kontroll över pucken i anfallsspelet. Jag ser honom som en potentiell sekundär målskytt i NHL, skrev Ellis.

Anaheim i fritt fall

Medan Klepov fortsätter sin utveckling i Saginaw försöker Anaheim Ducks få ordning på säsongen.

Efter en relativt bra start har laget haft en tung period. Ducks har släppt in fjärde flest mål i NHL och ligger på femte plats i Pacific Division med ett facit på fem segrar, sju förluster och en förlust efter förlängning.