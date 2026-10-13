Otäck skada i natt – fördes till sjukhus: "Väldigt läskigt"

Nico Sturm fick föras till sjukhus efter nattens otäcka skada.

Foto: Wild+/Skärmdump

Det var i sluttampen av den första perioden i nattens match mellan Minnesota Wild och Vegas Golden Knights som skadan på Nico Sturm uppstod. Wild-forwarden hade intagit en position framför mål för att skymma sikten på Vegas-målvakten Carter Hart när Jared Spurgeon skickade in en puck mot mål.

Pucken träffade Sturm i sidan av huvudet, varpå forwarden blev liggande på isen innan han sakta kunde ta sig av isen med hjälp av en läkare och lagkamraten Michael McCarron.

Wilds tränare John Hynes hade ingen uppdatering kring Sturm efter matchen, men bekräftade att han hade förts till sjukhus.

– Det var väldigt, väldigt läskigt. Vi har sett vad som kan hända. Vi vet inte hur det har gått, om det är samma, värre eller inte lika illa. Jag hoppas så klart att allt har gått bra med Nico. Man får flashbacks till försäsongsmatchen när det hände samma sak med Brock (Faber). Förhoppningsvis är det inte lika allvarligt, men det var väldigt, väldigt jobbigt att se, säger lagkamraten Jesper Wallstedt till The Athletic .

Lagkamraten drabbades av skallfraktur

Skadan kommer bara två och en halv vecka efter att Minnesotas nyckelback Brock Faber träffats av en puck i sidan av huvudet i en träningsmatch mot Dallas. Amerikanen drabbades av en skallfraktur och har opererats, och det är ännu oklart när backen kan vara tillbaka i spel.

– Ärligt talat var Brock allt jag kunde tänka på. Han (Sturm) höll sig på samma ställe runt örat, säger Michael McMarron.

– Han verkade okej när jag träffade honom efter perioden, men ja... Det var läskigt. Det är din lagkamrat som du älskar och förhoppningsvis är han okej.

Tre svenska målskyttar

Minnesota hade en 3–0-ledning med sig in till den första periodpausen, men fick se sin ledning krympa till uddamålet efter att både Rasmus Andersson och William Karlsson gjort mål för Golden Knights. Wild kunde emellertid hålla undan och vinna, där Joel Eriksson Ek satte spiken i kistan med sitt 4–2-mål i tom kasse.

Mellan stolparna stoppade Jesper Wallstedt 21 av 23 skott för Minnesota och tog sin fjärde seger på de sex inledande matcherna den här säsongen.

Minnesota Wild – Vegas Golden Knights 4–2

Minnesota: Matt Boldy (2), Maksim Sjabanov (2), Danila Jurov (2), Joel Eriksson Ek (1).

Vegas: Rasmus Andersson (1), William Karlsson (1).



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