Uppgifter: Stjärnans nya monsterkontrakt

Lagkapten Nico Hischier uppges förlänga med New Jersey. Foto: Bildbyrån.

Nico Hischier har ett år kvar på sitt kontrakt, värt strax norr om sju miljoner dollar per år. Det innebär att han från och med idag, den första juli, får skriva sitt kommande kontrakt. Det kontrakt som börjar gälla den första juli 2027.

Det verkar som att båda parterna vill göra klart ett nytt avtal så snabbt som möjligt.

Nu kommer nämligen uppgifter som pekar mot att Hischier kommer få rejält betalt av New Jersey Devils i sitt kommande kontrakt. Enligt Sportsnets insider Elliotte Friedman och The Fourth Periods David Pagnotta väntas schweizaren skriva på ett femårskontrakt värt i runda slängar 60 miljoner dollar. Han får alltså en årslön på omkring tolv miljoner dollar. Det motsvarar omkring 117 miljoner svenska kronor. Det totala kontraktsvärdet kommer landa på närmare 585 miljoner kronor.

Valdes etta i NHL-draften

Han kommer med sitt nya kontrakt bli den bäst betalde schweiziske hockeyspelaren.



Nico Hischier valdes som etta i NHL-draften 2017, av New Jersey, och har gjort alla sina 609 NHL-matcher för klubben. På dessa matcher har det blivit 488 poäng. Sedan 2020 är han också lagkapten för Devils.