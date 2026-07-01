Kaptenens nya kontrakt - får stor löneökning

Nico Hischier förblir Devils trogen.

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Han blev draftad av New Jersey Devils som spelare nummer ett 2017. Därefter har Nico Hischier spenderat hela sin karriär i klubben. Det har blivit över tio säsonger och 600 matcher i klubben, där han också varit kapten de sex senaste åren.

Nästa säsong är den sista på det nuvarande kontraktet. Men redan nu är parterna överens om en fortsättning.

Det nya kontraktet sträcker sig över säsongen 2031/2032. Det med en lönetaksträff på 11,7 miljoner dollar per säsong, en löneökning på dryga 62 procent från det nuvarande kontraket. Det totala värdet blir därmed cirka 570 miljoner svenska kronor.

Nico Hischier stannar i New Jersey Devils

Nico Hischier har gjort 488 poäng för Devils och snittar 0,8 poäng per match under sin karriär. Han är även en pålitlig tvåvägscenter och får allt som oftast bära ett stort ansvar över hela banan. Nu fortsätter också parternas samarbete i sex år till.

När det här kontraktet går ut kommer schweizaren att vara 33 år gammal.