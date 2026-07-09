Stjärnans dramatiska semester - hjälpte familj från drunkning

Nico Hischier ingrep när det behövdes.

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Flera av NHL-spelarna är hemma i Europa på semester. En sådan är Nico Hischier som till vardags är kapten i New Jersey Devils. Semestern fick däremot en dramatisk tvist för stjärnan. I floden Aare var det nämligen en gummibåt som fick problem och polis tillkallades.

En som hjälpte dem till säkerhet var just Hischier.

Hans insats på plats beskrivs som "heroisk" när alla inblandade klarade sig undan skador. Räddningsinsatsen var storskalig där NHL-spelarna hjälpte till aktivt tills alla var i säkerhet. Själv vill han däremot spela ner sin roll i det hela - och att det var självklart att hjälpa till.

– I den här situationen är alla tacksamma för stöd, och vi var alla lättade över att ingen kom till skada i slutändan, säger han enligt Blick.

Nico Hischier är en av Schweiz största NHL-stjärnor. Han signerade nyligen ett nytt avtal med New Jersey som håller honom i klubben fram till 2032. Klubben draftade honom som ett 2017.