Nick Robertson kommer från en stark säsong i Toronto.

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Den här texten publicerades ursprungligen på Dailyfaceoff.com och har översatts till svenska.

Pittsburgh Penguins har säkrat upp forwarden Nick Robertson. Enligt Sportsnets insider Elliotte Friedman har parterna enats om ett tvåårskontrakt med en lönetaksträff på 3,25 miljoner dollar per säsong.

Robertson var en så kallad restricted free agent (RFA) efter att hans tidigare ettårskontrakt värt 1,825 miljoner dollar löpt ut efter säsongen 2025/2026. Forwarden hade ursprungligen ansökt om skiljedom (arbitration), med ett planerat förhör den 28 juli, men parterna lyckades alltså lösa förhandlingarna med två veckors marginal.

I dagsläget är det inte känt om Robertsons nya kontrakt innehåller några särskilda klausuler eller bonusar. Avtalet ger honom karriärens hittills bäst betalda lön och binder upp honom till 3,13 % av lagets totala lönetak fram till att han fyller 26 år. De närmast jämförbara kontrakten i ligan just nu är Arsenij Gritsjuks (3,25 miljoner dollar över 3 år) och Simon Holmströms (3,625 miljoner dollar över 2 år).

Återförenas med Kyle Dubas

Penguins lade beslag på Robertson under den första dagen av sommarens free agency, då han förvärvades i en trejd med0 Toronto Maple Leafs i utbyte mot ett draftval i fjärderundan 2028. I och med flytten till Pittsburgh återförenas Robertson, som valdes i andrarundan av draften 2019, med general managern Kyle Dubas – mannen som i tiden draftade honom till Toronto.

Satsningen görs efter att Robertson stått för sin poängmässigt bästa säsong i karriären. Under den gångna vintern noterades han för 16 mål, 16 assist och totalt 32 poäng på 78 matcher – personliga rekord i samtliga tre kategorier. En stor del av produktionen kom under hösten då han fick chansen i Torontos topp sex-kedjor, vilket visade vilken potential han besitter om han bara får en permanent roll högt upp i hierarkin. Med tanke på Dubas vana att värva spelare som behöver en nystart i karriären är det lätt att se varför han ville ha över Robertson till Pittsburgh.

Gott om utrymme kvar under lönetaket

Penguins har haft en relativt lugn sommar hittills och har främst fokuserat på mindre justeringar i spelartruppen. Utöver trejderna för Robertson och Kaedan Korczak har klubben även skrivit kontrakt med Andrej Kuzmenko, Trevor van Riemsdyk och Declan Carlile.

Enligt sajten PuckPedia har Pittsburgh, efter att ha signat Robertson, fortfarande drygt 13,6 miljoner dollar kvar i utrymme under lönetaket. De har nu tre RFA-spelare kvar att förlänga med: backen Alexander Alexejev samt forwardsduon Ville Koivunen och Vasilij Ponomarev.