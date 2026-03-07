Vann Stanley Cup med ”Foppa” – avliden efter kamp mot cancer

Troy Murray, Stanley Cup-mästare 1996 tillsammans med bland andra Peter Forsberg i Colorado Avalanche, har avlidit vid 63 års ålder. Den tidigare NHL-centern, som även vann Selke Trophy som ligans bästa defensiva forward, gick bort efter en nästan fem år lång kamp mot cancer.

Troy Murray hälsar på Chicago Blackhawks tidigare lagkapten Jonathan Toews i samband med en uppvisningsmatch 2018. Foto: AP Photo/Nam Y. Huh

Murray gick bort på lördagen efter en nästan fem år lång kamp mot cancer. Chicago Blackhawks, där Murray tillbringade delar av tolv säsonger, publicerade följande uttalande efter beskedet om hans bortgång.

”Chicago Blackhawks är djupt förkrossade i dag när vi sörjer förlusten av Troy Murray, vår älskade ‘Muzz’. Våra tankar och vårt stöd går till hans familj.

Troy var sinnebilden av en Blackhawk. Hans närvaro sträckte sig långt bortom hans fantastiska spelarkarriär och kunde kännas i varje hörn av organisationen under de senaste 45 åren. Han beundrades av sina lagkamrater och våra spelare och var oerhört stolt över att knyta samman generationer av Blackhawks genom sitt arbete i Blackhawks Alumni Association.

Han ställde alltid upp när det behövdes för att stödja vårt lokalsamhälle genom vår stiftelse. Han missade aldrig ett tillfälle att säga hej i pressläktaren och visste alltid exakt när ett skämt behövdes som mest på kontoret. Och han älskade verkligen att få leverera Blackhawks-hockey till er fans, kväll efter kväll, med en hängivenhet till sitt arbete som aldrig sviktade – ända till slutet.

Under sin långa och tuffa kamp mot cancer sades det ofta att Troy aldrig gav upp. Vårt kontor kommer inte att vara detsamma utan honom, men vi kommer att bära med oss den andan varje dag till hans ära. Vi kommer att sakna dig, Muzz.”

Murray valdes av Blackhawks i tredje rundan av NHL-draften 1980. Under sin karriär spelade han 15 säsonger i NHL för Chicago Blackhawks, Winnipeg Jets, Ottawa Senators, Pittsburgh Penguins och Colorado Avalanche.

På 914 matcher i grundserien stod centern för 230 mål och 354 assist – totalt 584 poäng. I slutspelet noterades han för 17 mål och 26 assist, totalt 43 poäng på 113 matcher.

Säsongen 1985/86 utsågs han till ligans bästa tvåvägsforward och tilldelades Selke Trophy. I sin sista NHL-säsong vann han även Stanley Cup, när Colorado Avalanche tog hem titeln 1996. Då som lagkamrat till Peter Forsberg.

Efter spelarkarriären gick Murray vidare till en roll inom media och blev expertkommentator i Blackhawks radiosändningar. Han fortsatte också att arbeta nära klubben och spelarna som ordförande för Chicago Blackhawks Alumni Association.

Source: Troy Murray @ Elite Prospects